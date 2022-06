Combien de bière les Québécois achètent-ils pour la Fête nationale?

Vous comptez déboucher une «p’tite frette» pour célébrer la Fête nationale? Vous n’êtes pas seul! Les ventes de bière bondissent à l'approche du 24 juin, qui annonce aussi le début de l’été. Voici combien de litres de broue les Québécois achètent pour la Saint-Jean.

«Au Québec, la Saint-Jean-Baptiste et la bière, c’est un peu l’équivalent du Super Bowl et des ailes de poulet», illustre Philippe Roy, directeur général de l’Association des brasseurs du Québec (ABQ).

Et les données sur les ventes de bière reflètent bien cette comparaison. Pas moins de 15 millions de litres de la boisson alcoolisée ont été vendus durant la semaine du 24 juin 2021. C’est près du double de la moyenne hebdomadaire pour le reste de l’année (9,9 millions de litres).

Un engouement tout l’été

«Ce qu’on remarque, c’est que la bière se consomme surtout durant des rassemblements, des évènements festifs», note le porte-parole de l’ABQ, qui représente les grands brasseurs Molson Coors, Labatt et Sleeman, soit 92% du marché au Québec.

Et comme la période estivale est particulièrement propice aux partys, aux barbecues et aux festivals, les ventes s’élèvent dans les dizaines de millions de litres jusqu’à la semaine de la fête du travail. Ce même phénomène s’observe aussi la semaine de Noël.

Même son de cloche chez l’Association des microbrasseries du Québec.

«L’été est une période achalandée pour les microbrasseries et la fibre nationale qui souffle à la Saint-Jean-Baptiste est certainement en faveur de l’achat local», note la directrice générale de l’association, Marie-Ève Myrand, qui n’a cependant pas de données sur la quantité de litres de bière de microbrasserie vendue à l’occasion de la Fête nationale.

La bière source de fierté au Québec

La bière occupe d'ailleurs une place toute spéciale dans leur cœur des Québécois, même s’ils boivent davantage de vin, selon Statistique Canada. Après le sirop d'érable, ce dont ils sont le plus fiers − et qui les représente le mieux −, c'est la bière brassée ici, ex aequo avec Hydro-Québec. C'est ce que révèle un sondage réalisé en 2018 pour le compte de Bière Canada.

À l’échelle nationale, la bière demeure la boisson alcoolisée de choix, bien que les ventes totales diminuent légèrement d’année en année. En 2021, la bière représentait un marché de 9,2 milliards de dollars au Canada, ce qui représente 2,1 milliards de litres vendus.