Comment négocier sans douleur avec son déménageur

Si vous engagez un déménageur pour le 1er juillet, voici quelques conseils pour guider vos négociations.

De 200 000 à 250 000 Québécois déménageraient le 1er juillet.

Mes collègues du journal 24 heures indiquent que le gouvernement de Robert Bourassa en aurait fait une loi dans les années 1970, reprenant une tradition remontant à l’adoption du premier Code civil québécois (1866). Cette mesure n’est plus obligatoire.

Pour mieux se protéger, on doit magasiner son déménageur, notamment en ligne : soumissionsdemenageurs.ca ou fqdp.ca. Sinon, un bon déménageur demandera le nombre de pièces et de meubles, s’il y a des ascenseurs, du stationnement, l’étage de départ et d’arrivée...Attendez-vous à casquer environ 160 $ à 200 $ l’heure pour un déménagement le jour du 1er juillet, soit presque le double du tarif horaire habituel pour deux hommes, excluant le kilométrage. Un déménageur prend normalement une heure par pièce.

Selon un sondage récent commandé par HelloSafe, un Québécois sur trois renonce à déménager pour une question de coûts.

Posez des questions

Vérifiez l’inscription du déménageur auprès de la Commission de transport du Québec (https://www.pes.ctq.gouv.qc.ca/pes/faces/dossierclient/recherche.jsp).

Demandez une preuve de licence et d’assurance (son assurance responsabilité civile devrait être au minimum d’un million). Couvre-t-elle vos biens (valeur à neuf, moins la franchise) ?

Si vous donnez un dépôt de sécurité, il doit être le moins élevé possible. Ne payez le solde qu’à la fin du déménagement (le déménageur a le droit de refuser de débarquer un dernier item sans avoir été payé...).

Exigez un contrat écrit, qui contient le tarif horaire, le kilométrage, les différents coûts, le mode de paiement, le dépôt, les coordonnées complètes du déménageur, les dates et adresses de départ et d’arrivée (précisions : https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/habitation-renovation/demenagement/conseils/demander-un-contrat/).

Conseils

Appelez votre assureur avant de déménager. Normalement, vos biens sont couverts par votre assurance habitation (info : https://infoassurance.ca/fr/blogue/Saviez-vous-que-habitation/couverture-pendant-le-demenagement.aspx).

Demandez des recommandations de proches qui ont récemment vécu cette expérience. Méfiez-vous des déménageurs qui n’affichent que dans les petites annonces et n’offrent aucune adresse civique. Votre déménageur a-t-il été mis en demeure par un client ? On vérifie ici : opc.gouv.qc.ca/se-renseigner .

. Choisissez si possible un déménageur situé près de votre nouveau logement, car le calcul du kilométrage s’effectue à partir de son siège social ou garage.

Identifiez vos besoins et ne cachez rien aux déménageurs, surtout si vous avez un piano, des objets précieux ou fragiles, si votre logement de départ ou d’arrivée est accessible par des escaliers en spirale, etc.

Soyez prêt : TOUTES vos boîtes, TOUS vos objets doivent être emballés la veille du déménagement. Étiquetez le contenu de vos boîtes, surtout pour les contenus fragiles. Les couvre-matelas du déménageur sont incontournables !

Il est préférable de déménager les plantes, les documents importants, les bijoux, les bibelots et œuvres d’art, l’électronique et l’informatique dans votre véhicule personnel.

Si vous devez déménager deux fois de manière rapprochée, certains déménageurs offrent un service d’entreposage temporaire.

Filmez (avec votre téléphone) l’état du logement que vous quittez (une fois vidé) et celui de votre nouveau logement avant d’y emménager ; gardez cette preuve en cas de conflit avec vos propriétaires.

Offrez de l’eau ou du jus s’il fait chaud et donnez des pourboires (10 $ ou 20 $ par personne).

De la lecture : https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/habitation-renovation/demenagement/fiche-conseil/ • https://ised-isde.canada.ca/site/bureau-consommation/fr/achat-location-darticles-couteux/conseils-demenagement/conseils-demenagement