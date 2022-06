Du grand Rory McIlroy au Championnat Travelers

Après une victoire à l’Omnium canadien et un top 5 à l’Omnium des États-Unis, Rory McIlroy a poursuivi son excellent mois de juin avec la meilleure ronde de sa saison, en ouverture de tournoi du Championnat Travelers, jeudi, à Cromwell, au Connecticut.

Le Nord-Irlandais s’est installé en tête après 18 trous en compagnie de l’Américain J.T. Poston. Ils ont joué tous les deux une ronde sans boguey de 62 coups (-8). Poston a d’ailleurs amorcé sa journée sur les chapeaux de roue en réussissant six oiselets sur le neuf d’aller, dont cinq consécutifs.

«Chaque fois que tu peux débuter avec un 62, tu le prends. Je crois que je suis parti plutôt lentement. [...] Quand je suis arrivé à la deuxième moitié du parcours, c’est là que j’ai commencé à bien me sentir et à caler mes roulés et frapper des balles de qualité. C’est une très bonne ronde de golf et un excellent départ», a indiqué McIlroy, ses propos étant repris par le réseau CBS.

Les principaux poursuivants des comeneurs seront l’Américain Xander Schauffele et l’Écossais Martin Laird, qui ne leur ont concédé qu’un coup.

Trois joueurs canadiens ont réussi une ronde identique de 70 frappes pour rester à égalité avec la normale. Mackenzie Hughes, Ben Silverman et Michael Gligic sont tous au 69e rang. Le troisième a notamment réussi un aigle, mais a commis un double boguey au premier fanion.

Adam Svensson (+1, 93e) et Roger Solan (+2, 109e) sont les autres représentants de l’unifolié à avoir pris le départ au TPC River Highlands.