Festif et réussi: une Fête nationale qui a dépassé les attentes à Québec

On aurait pu penser, après trois années sans Fête nationale et l’absence de grands événements musicaux qu’il y aurait eu foule sur les Plaines, mais ça n’a pas été le cas. Même si le spectacle offert était de grande qualité, rempli de plusieurs bons moments et qu’il ne ressemblait pas trop à un spectacle de télé.

Oui, le ciel a été incertain et peu invitant tout au long de la journée, mais la pluie a cessé après une prestation offerte par Marco Calliari et Pépé et sa guitare en début de soirée. Il y avait une petite foule, mais rien à voir, bien sûr, avec les rassemblements mythiques des années 80, 90 et au début des années 2000.

L’édition 2022 a laissé au vestiaire certaines chansons du passé qui revenaient année après année. Ce qui a été une très bonne décision et contribué à faire de cette soirée une des très bonnes « Saint-Jean » des dix dernières années. On a aussi fait un excellent choix en mettant de côté les éternels « medleys » constitués de plusieurs chansons.

La présence de Sara Dufour, Jérôme 50, Lou-Adriane Cassidy et Scott-Pien Picard a apporté un vent de jeunesse à cette soirée où les vétérans Richard Séguin, Marjo et Breen Leboeuf ont tous brillé.

L’idée de mettre la formation acadienne Salebarbes au cœur du spectacle, en accompagnant les différents artistes, s’est avérée excellente. En plus d’amener de l’unité, Kevin McIntyre, les frères Éloi et Jonathan Painchaud, George Belliveau et Jean-François Breau ont déployé de belles couleurs festives et riches avec leurs sonorités acadiennes et du bayou.

Breen et Marjo

Une formation presque entièrement féminine, sous la direction d’Antoine Gratton, répartie sur deux niveaux, s’est également distinguée.

Breen Leboeuf et les Salebarbes ont offert une énorme version de Mes blues passent pu dans porte d’Offenbach. La voix du plus Québécois des Ontariens était puissante, les chœurs étaient solides et saupoudrés par l’harmonica d’Éloi Painchaud. Il s’est passé quelque chose.

Guy Martel/Agence QMI

Breen Leboeuf a poursuivi dans la même veine en offrant un solide duo avec Marjo pour Rock de v’lours d’Offenbach. Tout de blanc vêtue, l’énergique Marjo a offert de beaux moments avec Amoureuse, Trop d’amour et J’lâche pas. Du haut de ses 68 ans, l’unique et flamboyante Marjo, l’a encore la patente.

Durant Un autre soir ennuyant de Salebarbes, les musiciens de la formation étaient répartis sur deux passerelles à travers le public. On a eu aussi droit, au début du spectacle, à la présence d’une fanfare, près et sur la scène, lorsque Jérôme 50 a interprété Si tu aimes le soleil. C’était beau visuellement.

Plus tard en soirée, Jérôme 50 et Lou-Adriane Cassidy ont rendu un bel hommage émouvant à Karim Ouellet en interprétant son succès L’Amour.

« Merci pour ta musique, Karim. On va continuer à la faire résonner dans notre cœur et dans nos oreilles », a lancé Lou-Adriane Cassidy. La jeune auteure-compositrice et interprète de Québec était totalement en feu lorsqu’elle a fait sa chanson J’espère encore que quelque part l’attente s’arrête.

Retour d’Okoumé

On a aussi, tout au long de la soirée, fait une belle place aux artistes autochtones avec Laura Niquay, Scott-Pien Picard et Florent Vollant.

Fidèle à lui-même, Marc Labrèche a offert un discours patriotique assez déjanté où il a été dans toutes les directions, racontant qu’il avait été enfanté par des loups à Québec et en parlant de la fille du Roy Gervaise de Lotbinière, de millions d’orgasmes québécois, de millions d’orgasmes de partout dans le monde, de District 31 et du genou de Cary Price. Du Labrèche qui a mis la politique de côté.

Guy Martel/Agence QMI

Une politique qui s’est pointée lorsqu’on a rendu hommage à René Lévesque, qui aurait eu 100 ans le 24 août, faisant jouer l’extrait de son discours de l’Aréna Paul-Sauvé, où il a demandé à la foule de chanter Gens de Pays de Vigneault. Ce que les artistes ont fait sur les Plaines

Grosse surprise en fin de parcours lorsque les frères Painchaud ont fait revivre Okoumé avec Le Bruit des origines et Dis-moi pas ça, accompagnés par les membres originaux Hugo Perreault, Michel Duguay et Éric Gosselin. Un grand et beau moment qui tombait bien avec le 25e anniversaire de leur premier opus.

« On a vécu, ici, en 1999, la dernière fête nationale du 20e siècle. C’est un moment difficile à décrire », a raconté Jonathan Painchaud.

Allons danser de Salebarbes a mis fin, avec plusieurs salves de feux d’artifice, vers 23h05, à une soirée, on peut le dire, fortement réussie.