Johnny Depp partira en tournée avec les Hollywood Vampires en 2023

Heureuse nouvelle pour les fans des Hollywood Vampires : le groupe sera en tournée l’an prochain.

Le supergroupe de reprises – qui inclut Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry et Tommy Henriksen – a annoncé mercredi 22 juin (22) sur Instagram que sa tournée en Europe débutera en juin prochain.

« Les Hollywood Vampires sont de retour !!! Nous venons en Allemagne et au Luxembourg l’été 2023 ! » ont-ils écrit à côté de l’affiche de la tournée. « Gardez un œil ouvert pour la suite... »

AFP

Le détail de la tournée 2023 est le suivant : une date au Luxembourg : à Esch-sur-Alzette, le le 21 juin, et cinq en Allemagne : Oberhausen, le 20 juin ; à Munich, le 24 juin ; à Hambourg, le 27 juin ; au Citadel Music Festival à Berlin, le 28 juin, et à Summer In The City à Mayence, le 30 juin.

Variety rapporte que le groupe avait déjà annulé une tournée en mars en raison de la pandémie. Ils avaient alors écrit dans un communiqué : « Nous avons continué à essayer que cela se fasse, mais malheureusement, en raison de l’incertitude des restrictions de voyage liées au Covid-19, ce n’est tout simplement pas possible. »

Alors qu’il était en attente du jugement de son procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard suite à sa tribune publiée en 2018 dans le Washington Post, Johnny Depp s’est produit aux côtés de Jeff Beck lors de quelques concerts en Grande-Bretagne. Une fois le procès gagné et après s’être vu attribuer plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts, l’acteur musicien a repris les shows avec son ami tout au long de ce mois.