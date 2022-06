La Fête nationale: soyons fiers de ce que nous sommes!

La Fête nationale revêt une importance toute particulière cette année. Elle marque un retour après deux ans de pandémie lors desquels les Québécois ont été empêchés de célébrer, de fêter et d’exprimer leur fierté d’appartenir à la plus grande nation francophone en Amérique du Nord.

Elle s’inscrit également dans un contexte où la question de la langue et de l’identité nous a collectivement divisés au courant des dernières semaines. Sur le thème «Notre langue aux mille accents», elle nous rappelle néanmoins que nous devons cesser, l’espace d’au moins une journée, de nous disputer et de nous pointer du doigt, pour nous rappeler ce qui nous unit, ce qui nous rend collectivement fiers d’appartenir à ce grand peuple résilient et tenace!

La Fête nationale, c’est l’occasion d’ouvrir les bras et les cœurs, de célébrer ce qui nous rassemble en saluant nos différences: nos appartenances politiques, nos langues maternelles et nos lieux de naissance. C’est également l’occasion de nous rappeler que nos débats et nos montées de lait portent généralement sur les moyens, mais que l’objectif, j’en suis convaincue, demeure le même: faire rayonner notre Québec, sa langue, sa culture, ses institutions, ses victoires et sa résilience, et dessiner le chemin d’un avenir radieux.

Ce ne sont pas des festivités contre le Canada, contre les Anglos ou contre quelque institution dont on imagine qu'elle veut nous persécuter. C’est une fête où tout le monde est le bienvenu, un party qui additionne, parce que plus nous serons nombreux à y prendre activement part, plus cette fierté s’exprimera sur tous les fronts et auprès de tous les peuples.

La Fête nationale se conjugue au passé, au présent et au futur. En ces temps où l’on spécifie nos pronoms, elle porte le «nous», un nous inclusif, ouvert sur le monde, fier de son passé et confiant en son avenir.

Bonne fête nationale à tous nos compatriotes. Fêtons collectivement nos réussites, nous avons toute l’année pour parler du reste.