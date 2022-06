La liste d'écoute de QUB musique: sorties du 24 juin 2022

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés musicales? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Otherness - Alexisonfire ***

D’entrée de jeu, les Ontariens nous balancent un riff tordu bien sale, mais pas moins efficace, avec Committed to the Con. Par moment, les attaques soniques peuvent sonner «prévisibles» dans leur construction, mais c’est difficile de résister à un dodelinement de la tête qui ne pourra que s’accentuer tout au long de l’album. Alexisonfire a su préserver sa force de frappe même s’il n’avait pas enregistré d’album depuis 13 ans. Non seulement il n’a rien perdu de son énergie, mais il semble en avoir emmagasiné! Ça s’entendait déjà sur le single Sweet Dreams Of Otherness sorti en mars. George Pettit est toujours en voix en alternant couplets et refrains passant de sa raucité légendaire à des incantations plus claires. Mais il n’y pas seulement que la voix qui module. Les rythmes aussi. Surtout sur les ballades Sans soleil et Blue Spade sur lesquelles le groupe s’aventure dangereusement en territoire «Nickelback». Mais Otherness offre encore du bon screamo ou post-hardcore pour les fans de la première heure, mais dévoile aussi tout un pan d’accessibilité qui pourrait faire gagner quelques nouveaux adeptes. (Stéphane Plante)

Uapen Nuta - Terre de nos aïeux - Katia Rock ****

Entre chants traditionnels, folk ou rock, Katia Rock n’avait pas le goût de choisir. Elle a préféré faire les choses à sa tête et on s’en réjouit. Tous ses talents (conteuse, comédienne, chanteuse) sont ici déployés. Aucune tournure de phrase poétique ou militante n’est laissée au hasard. La pièce Terre de nos aïeux raconte mieux qu’aucun reportage n’a su le faire les atrocités subies par les femmes des peuples autochtones au Canada. (Stéphane Plante)

Écoutez la chronique de Stéphane Plante au micro d'Alexandre Dubé sur QUB musique:

The Less I Knew - James Vincent McMorrow ***

Celui qui aime fouiller dans les sonorités hip-hop et R&B poursuit son chemin avec cette sixième offrande, en retournant sur des pavés pop et folk plus organiques qui ont fait leurs preuves à ses débuts. À travers les notes de piano qui craquent, la guitare et les synthétiseurs qui recouvrent certaines compositions, on entend le cheminement d’un homme qui a compris bien des choses et qui a retrouvé l’essence de ce qu’il veut dire. (Mélissa Pelletier)

Sometimes, Forever - Soccer Mommy ****

Joyau d’indie rock nous ramenant aux années 90 dans tout ce que cette décade a offert de potable. Les guitares voguent d’un grunge soft à un beau délire shoegaze. Même des relents de trip-hop sont perceptibles dans Darkness Forever. Ce savant mélange ne ravira pas que les X sur leur retour d’âge. Les jeunes générations exaspérées de se faire associer à l’auto-tune y trouveront leur compte. Sometimes, Forever provoque une irrépressible envie de dépoussiérer sa guitare. (Stéphane Plante)

Home, Before and After - Regina Spektor****

Ce n’est pas un album. C’est un véritable périple aux airs de conte que Regina Spektor nous propose après plus de six ans de silence. Avec une simplicité désarmante, l’auteure-compositrice-interprète cumule les questions sans réponse sur de lancinantes mélodies pop au piano et de magnifiques envolées orchestrales. Les pépites de Home, Before and After? On vous pointe déjà la crève-coeur Becoming All Alone où Dieu fait une drôle d’apparition et l’ensorcelante Up the Mountain, qui souligne les mystères auxquels on fait tous face. (Mélissa Pelletier)

