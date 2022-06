Le projet de Maison de la chanson et de la musique prendra son envol à Montréal

Après des années d’abandon, l’ancienne bibliothèque Saint-Sulpice, à Montréal, devrait renaître. Le gouvernement a donné son accord pour que le projet de Maison de la chanson et de musique aille de l’avant.

Le premier ministre François Legault en a fait l’annonce jeudi, à la Grande Bibliothèque de Montréal.

«On veut que ce nouveau lieu fasse découvrir la musique d’ici aux Québécois, jeunes et moins jeunes, aux nouveaux arrivants et aux touristes. Qu’elle donne le goût de découvrir la musique d’ici et, à travers elle, nos grands artistes et notre culture», a-t-il déclaré.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Les musiciens Catherine Major, France D’Amour et Iam étaient présents pour l’occasion, offrant chacun une prestation musicale. Claude Dubois, Gilles Vigneault et Louise Forestier ont également fait une apparition dans le public.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

L’éventuelle Maison de la chanson et de la musique aura pour objectif de mettre en valeur la culture musicale du Québec et de diffuser son histoire, notamment grâce à la présentation de documents patrimoniaux.

L’idée de faire de l’ancienne bibliothèque une Maison de la chanson et de la musique avait été proposée par Monique Giroux et Luc Plamondon l’année dernière.

L’ancienne bibliothèque est à l’abandon depuis 2005, date à laquelle elle a perdu sa vocation au profit de la Grande Bibliothèque, qui venait alors d’être construite.

Construite entre 1912 et 1914, la bibliothèque Saint-Sulpice est classée au rang d’immeuble patrimonial par le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, en raison de sa valeur historique et artistique. En 2016, le gouvernement avait annoncé qu’elle deviendrait un laboratoire d’innovation pour les jeunes, avant que le projet ne tombe finalement à l’eau.