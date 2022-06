Le site du futur campus santé en Outaouais dévoilé

Le nouveau centre hospitalier de Gatineau, en Outaouais, sera situé sur la rue Edmonton et comptera un total de 600 lits, a annoncé jeudi le gouvernement québécois.

• À lire aussi: Cancer à Rouyn: le Dr Arruda se défend d'avoir caché des informations

• À lire aussi: Vaccination au Québec: 20 millions de doses plus tard, une seule personne a été indemnisée

L’emplacement de l’hôpital a été pensé selon un point central. Ainsi, les résidents de l’Outaouais pourront facilement accéder à ce campus santé, où sont offertes toutes les spécialités, sauf celle de la santé mentale. En plus de regrouper 600 lits, l’hôpital sera équipé des plus récentes technologies et des nouvelles pratiques de santé.

Le site du centre hospitalier se situe à l’est de l’autoroute de Gatineau, entre les sorties du boulevard Saint-Raymond et du boulevard Saint-Joseph Nord.

Cet emplacement est près des principales artères routières et desservies par les transports en commun, rendant ainsi l’accès aux soins de santé beaucoup plus facile pour les résidents de la région.

«L’Outaouais a accumulé au cours des dernières décennies un retard important dans le domaine de la santé, en grande partie en raison du manque de considération qu’avaient les précédents gouvernements pour notre région. Ça devait changer», a déclaré le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe.

«La population de l’Outaouais le mérite», a ajouté Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

Des demandes d’expropriation seront entreprises dans les prochaines semaines afin de préparer l’arrivée du nouveau centre hospitalier. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la superficie du nouvel hôpital serait de 271 265 mètres carrés.

«Ce sont tous les Gatinois et Gatinoises qui en [sortiront] gagnants», a indiqué la mairesse de Gatineau, France Belisle.