Leila Beaudoin demeure invaincue

La Québécoise Leila Beaudoin (6-0-0, 1 K.-O.) l’a emporté par décision unanime face à la Française Amel Anouar (2-3-1, 0 K.-O.) dans le cadre du gala de la Fête nationale de Eye of the Tiger Management (EOTTM) présenté jeudi soir au Casino de Montréal.

• À lire aussi: Retour de Leïla Beaudoin: le bonheur dans l’arène

La boxeuse originaire du Témiscouata a ainsi remporté un troisième combat en autant de sorties depuis le début de l’année 2022. Beaudoin est toujours invaincue après six combats depuis son entrée chez les professionnels.

La porte-couleurs de EOTTM a échangé les meilleurs coups du premier au sixième et dernier round. Plus le combat avançait, plus les mains arrières étaient au rendez-vous, notamment au cinquième engagement où Beaudoin a fait fléchir les genoux d'Anouar.

Ayant une fiche immaculée, celle qui jumelle la boxe et les études en soins infirmiers espère voir les portes de la boxe professionnelle féminine s’ouvrir à elle.