L’inflation fait exploser les prix des voyages au Canada

Vous voulez voyager au Canada cet été? Il faudra sûrement prévoir un plus grand budget pour vos vacances. L’inflation, qui ne ralentit pas depuis le début de 2022, touche de plein fouet le secteur du voyage.

Les prix pour l’hébergement des voyageurs ont en effet explosé depuis 2021, selon le plus récent rapport sur l’Indice des prix à la consommation de Statistique Canada, qui mesure l’inflation.

Dans l’ensemble du pays, la hausse des coûts s’est chiffrée à 40,2% entre mai 2021 et mai 2022, mais l’inflation touche particulièrement les hôtels en Ontario (56,8%), en Colombie-Britannique (43,2%) et en Nouvelle-Écosse (41,8%).

Si vous préférez rester dans la Belle Province pour vos vacances, sachez que les prix pour l’hébergement des voyageurs ont augmenté de 33,8%. Ainsi, vous débourserez cette année 134$ pour une chambre qui vous en aurait coûté 100$ à pareille date l’an dernier.

La levée des restrictions liées à la COVID-19 a entraîné une forte hausse de la demande, alors que les gens recommencent à voyager, indique Statistique Canada. Ces hausses pourraient renflouer les coffres du secteur de l’hôtellerie, particulièrement mis à mal par la pandémie.

Les restaurants aussi touchés

Non seulement vous loger coûte plus cher, mais manger aussi. Si les prix dans les restaurants ont augmenté de 6,8% depuis l’année passée au Canada, au Québec, où les fermetures causées par les mesures sanitaires ont été nombreuses et de longues durées, on parle d’une augmentation de 8,4%. La hausse du coût de nombreux aliments, la pénurie de main-d’œuvre et l’augmentation de la demande sont en cause.

Pour les voyageurs qui voudraient prendre l’avion, les bas prix observés pendant la pandémie sont chose du passé. Depuis 2021, les prix du transport aérien ont augmenté de 11,6% au Canada.

Après deux ans de mauvaises affaires, les compagnies aériennes ne se considèrent pas en mesure d’essuyer la hausse phénoménale du prix du carburant causée par la guerre en Ukraine. Les voyagistes refilent donc ces frais aux voyageurs, qui reviennent en masse avec la levée des mesures sanitaires.