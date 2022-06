LNH : une première depuis 1942?

Le Lightning de Tampa Bay tentera cette année de devenir seulement la deuxième formation de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à combler un retard de 3 à 1 pour gagner la finale de la Coupe Stanley.

• À lire aussi: Jon Cooper a le coeur brisé

• À lire aussi: Nazem Kadri joue les héros à son retour

Ayant perdu 3 à 2 en prolongation le quatrième duel de la série face à l’Avalanche du Colorado, le club de l’entraîneur-chef Jon Cooper se retrouve à une partie de l’élimination. S’il souhaite savourer un troisième sacre consécutif, il devra d’abord l’emporter vendredi à Denver. Aussi, la tâche s’annonce colossale, car la seule remontée fructueuse d’une formation qui tirait de l’arrière 3 à 1 au tour ultime date du printemps 1942.

À l’époque, les Maple Leafs de Toronto avaient fait les choses en grand, puisqu’en fait, ils avaient effacé un déficit de 3 à 0 pour renverser les Red Wings de Detroit du pilote Jack Adams. Les vainqueurs étaient de leur côté dirigés par Hap Day et avaient dominé 19 à 7 au chapitre des buts dans les quatre derniers affrontements.

Cette fois, il serait étonnant que les «Bolts» surclassent leurs rivaux ainsi, puisque les «Avs» ont représenté le deuxième meilleur club de la LNH en saison régulière et affichent une forme convaincante. Leurs principaux éléments ont inscrit leur part de points, notamment Mikko Rantanen qui affiche huit mentions d’aide aux dépens du Lightning.

-Dans l’histoire plus récente, quelques formations ont rendu le tout intéressant en effaçant un retard de 3 à 1 en finale, avant d’échapper la septième joute. Ce fut entre autre le cas des Oilers d’Edmonton contre les Hurricanes de la Caroline en 2006, des Canucks de Vancouver face aux Rangers de New York en 1994 et des Flyers de Philadelphie face aux Oilers d’Edmonton en 1987.