Passeports: la ministre Gould voit du «progrès» sur le terrain

Après avoir reconnu comme «inacceptable» la situation dans les bureaux montréalais de Service Canada concernant les passeports cette semaine, la ministre Karina Gould dit avoir remarqué du «progrès» sur le terrain, particulièrement aux centres de Saint-Laurent et de Laval.

• À lire aussi: Pas de coupons, mais des toilettes mobiles au Complexe Guy-Favreau

• À lire aussi: Passeport: Des doutes sur l’efficacité du nouveau système

Ottawa a déplacé une dizaine d’employés par bureau pour gérer les foules qui s’agglutinent toujours aux centres de services de la région. Ces agents resteront sur place jusqu’à minuit, a indiqué Mme Gould.

Le centre Guy-Favreau, lui, restait toujours fortement congestionné mercredi, et la foule continuait d’augmenter en volume en début d’après-midi, jeudi.

Si les clients des centres de Saint-Laurent et de Laval ont en théorie tous reçu un billet de rendez-vous, la ministre n’a cependant pas pu garantir que chacun pourra mettre la main sur son passeport à temps pour son vol.

«Ça dépend si le voyage est dans une heure ou deux heures, et c’est très difficile, je dois être [réaliste] dans cette situation», a-t-elle affirmé lors d’un entretien avec les journalistes au parlement jeudi.

Mme Gould a par ailleurs souligné que certains clients ont tenté de se présenter aux bureaux de passeports avec de faux billets.

Délocalisation de l’impression

En temps normal, les passeports sont imprimés au bureau où fait affaire le demandeur.

Or, comme «les bureaux de passeports ne sont pas construits pour avoir des centaines d’applications urgentes chaque jour», Ottawa a décidé de faire tourner à fond les imprimantes de ses bureaux de Gatineau et de Mississauga, près de Toronto, puisque ces centres ont une plus grande capacité.

Ainsi, les clients dont le vol est dans 12 heures et plus recevront fort probablement un passeport qui aura été imprimé dans l’un des deux centres.

Les imprimantes des centres montréalais ne serviraient à l’heure actuelle que pour imprimer les passeports des clients dont le vol est prévu dans moins de 12 heures.