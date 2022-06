Pierre-Luc Dubois voudrait quitter Winnipeg. C'est du moins ce qu'Elliotte Friedman du réseau Sportsnet a avancé, mercredi.

Selon l'informateur, Dubois aurait avisé la direction des Jets que son intention est de tester le marché des joueurs autonomes lorsqu'il sera possible pour lui de le faire, à l'été 2024.

Le Québécois est toujours sans contrat en prévision de la prochaine saison, mais il demeure sous le contrôle des Jets pour les deux prochaines campagnes.

Friedman a toutefois ajouté que les Jets n'auraient pas dit leur dernier mot dans ce dossier et qu'ils auraient bien l'intention de faire tout en leur possible pour conserver les services de Dubois pour plusieurs saisons.

À sa première saison complète à Winnipeg, l'ancien des Screaming Eagles et de l'Armada a récolté 28 buts et 60 points en 81 matchs.

Acquis des Blue Jackets en retour de Patrik Laine et Jack Roslovic en janvier 2021, Dubois deviendra le 13 juillet joueur autonome avec compensation après avoir écoulé la deuxième et dernière année d’un pacte de deux ans et 10 millions $.

Âgé de 23 ans, Dubois a totalisé 102 buts et 239 points en 361 rencontres réparties sur cinq saisons. Il a été la troisième sélection du repêchage de la Ligue nationale en 2016.