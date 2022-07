Profitez de l’arrivée de l’été pour revamper votre maison

Installation ou réparation de thermopompe, changement de robinetterie, ajout de gradateurs sur prises électriques, rafraîchissement de la peinture, nouveau revêtement de planchers... L'été est la saison propice pour entretenir votre maison.

C'est le moment parfait pour planifier tous les petits travaux et les réparations pour donner de l'amour à votre propriété. Toutefois, il peut être ardu de trouver rapidement des professionnels de confiance sans avoir à faire des recherches pour s'assurer d'être entre de bonnes mains.

Pour vous simplifier la vie et sauver du temps, vous pouvez vous tourner vers les services d'accompagnement de ProAssistance.

Ce nouveau service vous met en relation avec des professionnels de confiance – ayant passé avec brio le processus de vérification – pour toute demande de petits travaux de rénovation, d’entretien et de réparation. En fait, cet intermédiaire permet de mieux gérer les attentes des clients et des professionnels, en plus d'assurer la satisfaction de ces derniers.

Une gamme de services complète

Actuellement, la plateforme dessert l'ensemble de ses services dans la région du Grand Montréal et vous donne accès à un bassin de professionnels vérifiés dans ces différents domaines d'expertise:

Plomberie

Électricité

Chauffage et climatisation

Peinture

Planchers

Réparations d'électroménagers

Céramique

Extermination

Serrurerie

Lavage de vitres

Services d'arbres

Nettoyage de conduits

EN PRIME: ProAssistance est un service GRATUIT!

Une solution simplifiée et rapide

Ce n'est pas tout! ProAssistance offre également un service pour les demandes d'urgences (un climatiseur en panne, un lave-vaisselle qui fuit, un bris dans votre panneau électrique et plus encore).

Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur le site Web de ProAssistance et de faire une demande à partir du formulaire en ligne. Un professionnel vérifié vous enverra une soumission dans un court délai. Il ne restera plus qu’à prendre rendez-vous!

Pour une prise en charge rapide ou pour une assistance immédiate, vous pouvez communiquer avec l'équipe du service à la clientèle directement au 1 833 946-6776.

Des professionnels vérifiés

Les avantages de ProAssistance sont nombreux! Le service vous assure une prise en charge rapide et simplifiée, en plus de vous donner accès à une gamme complète de main-d’œuvre dans le domaine de l'entretien et des réparations domiciliaires, le tout au même endroit. En prime, il vous fait économiser du temps en vous évitant l’étape de recherche d’entreprises, qui peut être laborieuse.

Mais ce que les clients préfèrent le plus est la tranquillité d’esprit qu’il apporte. Fini la crainte de faire affaire avec une personne qui n’a pas les compétences requises!

Tous les professionnels qui font partie de ProAssistance sont vérifiés en plusieurs points. Il s’assure notamment qu’ils détiennent leurs licences d’entreprise, qu’ils sont couverts pour la responsabilité civile, qu’ils ont l’expérience nécessaire, qu’ils ont une bonne réputation, qu’ils offrent une excellente satisfaction à leur clientèle, qu’ils n’ont pas d’antécédents judiciaires et qu’ils ont une existence légale. Les démarches de vérification sont faites auprès des organismes publics.

Vous avez besoin d'un professionnel de confiance pour réaliser vos petits travaux? Remplissez le formulaire sur le site proassistance.ca et recevez les soumissions dans le confort de votre foyer. Pour une urgence, vous pouvez également les joindre au 1 833 946-6776 pour une prise en charge rapide!