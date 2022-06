Québec compte ouvrir un Bureau à Miami

Le gouvernement caquiste a annoncé mercredi son intention d’ouvrir un Bureau du Québec à Miami, portant le nombre de représentations à l’étranger à 35, dont 10 aux États-Unis.

Le Bureau qui sera dirigé par l’actuelle directrice du Bureau du Québec à Barcelone, Isabelle Dessureault, aurait pour mandat d’appuyer les exportations des entreprises québécoises et de promouvoir l’expertise québécoise dans les secteurs stratégiques.

Outre le renforcement des liens politiques et institutionnels du Québec avec la Floride, un Bureau du Québec à Miami aiderait également à identifier les occasions d’affaires et de partenariat pour les entreprises et organismes québécois.

La Floride constitue le deuxième partenaire commercial du Québec dans le sud-est des États-Unis, avec des échanges de plus de 2,8 milliards $ en 2021, en hausse de 18 % en comparaison à 2020.

«Plusieurs indicateurs économiques nous encouragent à renforcer le positionnement du Québec dans le sud des États-Unis, qui offre des perspectives considérables de croissance», a indiqué la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault.

«Cette région occupe une place prépondérante dans l'économie et la politique américaine. Une augmentation de notre présence sur le terrain favorisera les perspectives d'accroissement des relations économiques pour le Québec», a ajouté Mme Girault.