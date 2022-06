Revenu Québec: une entente de principe a été conclue

Après plus de deux ans de négociations, l’Agence du revenu du Québec (ARQ) et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) ont finalement conclu une nouvelle entente de principe quant à la convention collective de 6000 employés, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Ces 6000 employés sont majoritairement des techniciens et des employés de bureau.

«L’entente devra être entérinée par les instances de négociation du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) dans les prochains jours et, par la suite, les membres de l’ARQ seront appelés à se prononcer, peut-on lire dans un communiqué diffusé par le syndicat. D’ici là, aucune information sur la teneur de cette entente ne sera divulguée.»

Le président général du SFPQ, Christian Daigle, a toutefois souligné que l’entente de principe est «satisfaisante pour les deux parties», et qu’elle devrait permettre d’améliorer les salaires. Cette question était d’ailleurs le principal point de litige dans les négociations.

«Cette entente permettra, entre autres, d’entamer un rattrapage salarial attendu depuis longtemps par nos membres, afin d’attirer et de maintenir la main-d’œuvre au sein de Revenu Québec», a-t-il déclaré.