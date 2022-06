Sénateurs: un projet d'amphithéâtre renait de ses cendres

Enterré il y a quelques années, le projet de construction d’aréna des Sénateurs d’Ottawa aux plaines LeBreton renaît de ses cendres, car la proposition de développement du site par un consortium dirigé par le club a été retenu.

Ainsi, la Commission de la capitale nationale (CCN) a tenu une rencontre jeudi avant-midi, annonçant la signature d’un «protocole d’entente avec Capital Sports Development Inc., un groupe dirigé par les Sénateurs pour aménager un centre d’événements majeurs sur les plaines LeBreton». Si les objectifs des initiateurs du projet sont atteints, l’avenir de l’équipe de la Ligue nationale de hockey à Ottawa sera assuré, elle qui a fait l’objet de certaines rumeurs au cours des dernières années.

Selon le quotidien «Ottawa Sun», notamment, l’échéance pour faire amorcer les travaux par un entrepreneur sur le site envisagé est 2024. De plus, un bail devra être signé d’ici le 23 janvier prochain. Par ailleurs, le groupe mené par les «Sens» comprend l’entreprise Live Nation, spécialisée dans l’organisation de spectacles, et la compagnie d’architecture Populous, à la base de la construction du domicile des Islanders de New York, l’UBS Arena.

«L’annonce d’aujourd’hui constitue un pas significatif relativement à notre vision à long terme qui prévoit un aréna au centre-ville. Nous croyons que cela aura un impact majeur sur la région de la capitale nationale et notre concession. Cela aidera à former le futur de notre ville», a déclaré dans un communiqué le président des opérations d’affaires des Sénateurs, Anthony LeBlanc.

Vieux dossier

Le journal local avait rapporté qu’avant son décès survenu le 28 mars, le propriétaire de la concession Eugene Melnyk avait effectué des démarches pour une candidature dans le processus de développement mené par la CCN. La dernière tentative de l’homme d’affaires s’était avérée infructueuse il y a quelques années, des chicanes avec des associés ayant fortement compromis le projet.

Ce dernier, lancé en 2014 sous le nom Rendez-vous LeBreton, devait au départ mener à la mise en place d’un complexe sportif pour les Sénateurs, un hôtel, une zone commerciale et une autre résidentielle.

Les Sénateurs, actuellement la propriété des filles d’Eugene Melnyk, Anna et Olivia, évoluant au Centre Canadian Tire depuis janvier 1996. Le lieu est situé dans le quartier de Kanata, autrefois une municipalité, qui se trouve à plus d’une vingtaine de kilomètres du centre-ville d’Ottawa.