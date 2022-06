Six morts dans un écrasement d'hélicoptère aux États-Unis

Un hélicoptère datant de l’époque de la guerre du Vietnam et utilisé pour des vols touristiques s’est écrasé mercredi dans une zone rurale de l’État américain de Virginie-Occidentale, tuant les six personnes à bord, ont indiqué les autorités et les médias locaux.

La FAA, le régulateur américain de l’aviation civile, a indiqué qu’elle allait enquêter avec l’agence américaine de sécurité des transports, le NTSB, sur l’accident qui s’est produit en fin d’après-midi mercredi et dont la cause n’était pas encore connue.

«Nous confirmons six décès», a dit jeudi à l’AFP Ray Bryant, chef des opérations du bureau de gestion des urgences pour le comté de Logan.

L’appareil, un Bell UH-1B, s’est écrasé près d’une route, selon les autorités.

L’hélicoptère, basé dans un aéroport proche et utilisé pour des vols touristiques, était en flammes lorsque les sauveteurs sont arrivés, a dit M. Bryant à la chaîne WSAZ.

Une habitante des environs, Bobbi Childs, a raconté à WOWK-TV s’être précipitée vers les lieux après avoir vu des flammes et de la fumée.

«J’ai vu qu’il y avait un homme piégé, j’imagine (que c’était) le capitaine (...). J’ai essayé d’arriver jusqu’à lui, mais le feu était trop fort. Je n’ai pas pu parvenir jusqu’à lui», a-t-elle raconté, citée par la chaîne.

Le Bell UH-1B, surnommé le «Huey», a été développé dans les années 1950 et largement utilisé par l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam.