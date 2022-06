Achat local et BBQ, un mariage parfait

À l’occasion de la fête nationale, pourquoi ne pas acheter local pour nos besoins en matière de BBQ ? Maintenant plus que jamais, l’achat local prend de l’ampleur et j’en fais une mission personnelle de vous faire découvrir quelques-uns de mes produits coups de cœur faits par des entreprises et des artisans québécois. Je vous propose quelques entreprises et produits que j’affectionne particulièrement, mais il en existe plusieurs autres. Que ce soit pour les épices, les accessoires ou tout autre besoin en matière de BBQ, la liste de tout ce qui est fait ici est longue. Je vous suggère de faire quelques recherches pour faire de belles découvertes.

Accessoires

All-in-one

Pierre-Luc Darveau a révolutionné l’univers du BBQ avec cet accessoire pour les BBQ de type kettle, gagnant plusieurs prix, dont la première place au prestigieux Vesta Award, un concours mondial qui récompense les innovations dans l’univers du BBQ. Son ensemble tout-en-un (all-in-one) est un anneau d’acier inoxydable 304 qui se dépose tout simplement sur le BBQ au charbon, permettant d’augmenter la surface de cuisson en y ajoutant des grilles supplémentaires. Il est aussi possible d’y fixer un tournebroche, de fumer à chaud comme à froid, de s’en servir comme four à pizza ou four tandoor ; bref, les possibilités sont infinies. Pour les propriétaires de BBQ de type kettle, le all-in-one est un incontournable. La région de Québec peut être fière d’avoir M. Darveau comme entrepreneur qui a changé le monde du BBQ à tout jamais avec son produit inventé ici.

► www.all-in-1.world

Zipmoilou

Quand on dit accessoire de BBQ, il est facile de penser immédiatement aux outils de cuisson, mais le tablier est tout aussi indispensable. Annie Larochelle et Jérôme Bédard ont fondé Zipmoilou, un atelier qui se spécialise dans les articles de cuir. Le tablier est aussitôt devenu leur produit phare. Qu’il soit 100 % cuir ou en denim avec insertions de cuir, c’est le client qui décide du look qu’aura ce tablier, fabriqué à la main avec minutie dans leur atelier de Québec. Ce sera avec style et en toute sécurité que vous allez effectuer vos prochains BBQ. Avec des techniques de pyrogravure ou de broderie, il est possible de personnaliser son tablier à sa guise ou d’y mettre un logo d’entreprise. C’est avec le souci du détail que ces deux artisans se donnent comme mission d’offrir un service personnalisé impeccable.

► www.zipmoilou.ca

SteelFire pizza

Pour les amateurs de pizza sur le BBQ, cette plaque est un accessoire indispensable. Ce qui la distingue des autres, c’est qu’elle est faite entièrement en acier ; elle offre donc une durabilité et une répartition de chaleur incomparable à tout ce qui est offert sur le marché. Le secret d’une pizza traditionnelle bien réussie est la vitesse à laquelle la pâte cuit. L’acier offre une conductivité bien plus élevée que n’importe quel autre matériau qui compose les autres plaques sur le marché, ce qui fait que la SteelFire peut atteindre des températures de 700 °F et cuire les pizzas en moins de 2 minutes ! Il est possible de l’utiliser sur tout type de BBQ ou dans un four conventionnel, mais il est aussi possible de s’en servir comme plancha. Elle est conçue avec des matériaux canadiens et fabriquée au Saguenay. Pratiquement indestructible, cette plaque sera la dernière que vous achèterez.

► www.steelfire.pizza

Fabricants de BBQ

La Shop Daunais BBQ

Quoi de mieux que d’avoir son propre BBQ fabriqué ici, au Québec ? C’est en 2019 que Dany Daunais a décidé de se lancer à temps plein dans la confection de BBQ faits sur mesure en créant La Shop Daunais BBQ. Véritable artisan dans l’âme, il rencontre chaque client avec passion pour bien cerner les besoins de ceux-ci. En fin de compte, en plus d’avoir un BBQ d’une qualité exceptionnelle, performant et durable, le client aura une véritable œuvre d’art dans son espace BBQ. Certaines de ses créations sont plus populaires comme la table « chill grill », une table extérieure avec un gril intégré au centre, ou « le rassembleur », un gril conçu pour les cuissons sur feu de bois, mais ce qui distingue La Shop Daunais BBQ des autres, c’est l’expérience client. Peu importe les besoins, Dany Daunais se donnera comme mission de les combler et c’est avec un professionnalisme hors pair qu’il y arrive. C’est avec fierté qu’il se procure des matériaux faits ici, au Québec, ce qui en fait une perle rare en tant que fabricant de BBQ québécois.

► www.lashopdaunaisbbq.com

Sur le gril

Sauce SJB

La réputation du fondateur des sauces SJB n’est plus à faire. Simon de l’Est est un véritable monument dans l’univers du BBQ québécois. Entrepreneur, restaurateur, auteur et compétiteur, rien ne l’arrête. C’est avec ses sauces que le tout a commencé. Gagnantes de plusieurs prix, elles sont vite devenues des incontournables à avoir sous la main. Peu importe vos besoins, la vaste gamme de sauces offertes saura vous satisfaire. Que ce soit une sauce BBQ de type Caroline du Sud, une marinade Jerk ou la fameuse sauce de compétition, les produits SJB mettront la touche finale à vos plats pour en faire un succès assuré.

► www.sjbbbq.com

Ferme Gaspor

Dans les Basses-Laurentides, plus précisément à Saint-Jérôme, se situe la ferme porcine Gaspor. Cette ferme familiale d’élevage de porcelet de lait s’est vite démarquée des autres en offrant un produit d’exception. De plus, le bien-être de l’animal est pris en considération tout au long du processus de production pour éviter toute source de stress. Elle offre une gamme de produits très variés et puisque tout se fait sur place, elle offre aux clients des coupes adaptées à leurs besoins. Il est possible de commander leurs produits directement en ligne et de se déplacer à un point de chute offert dans plusieurs régions. Tout le monde y trouve son compte, que ce soit pour des côtes levées, du bacon ou une porchetta prête à mettre au fumoir. Vos convives seront impressionnés par la qualité et le goût distinctif du porcelet de lait du Québec.

► www.gaspor.com

Sugar daddy bacon

Jean-Rock Gélinas et Sébastien Proulx sont deux passionnés de BBQ qui se sont réunis pour former une équipe de compétition de BBQ et ils ont raflé tous les honneurs. C’est par la suite qu’ils ont décidé de commercialiser leurs sauces et épices. Depuis, les deux entrepreneurs de la Rive-Sud de Montréal ne cessent de nous épater avec une gamme de produits diversifiés et de qualité qui devraient faire partie de tout bon garde-manger. Leur succès ne s’arrête pas aux sauces et épices ; dernièrement, ils ont aussi lancé une gamme de produits à injection avec un nom accrocheur intitulé « Make them squirt », des saucisses aux saveurs originales qu’ils appellent affectueusement « soucisses », ainsi qu’une bière à leur effigie.

► www.sugardaddybaconbbq.com

Le Québec riche en saveurs

L’achat local pour tout ce qui touche de près ou de loin le BBQ ne s’arrête pas seulement aux accessoires et aux épices. C’est dans nos gestes au quotidien que l’on peut encourager les entreprises d’ici. En cette saison estivale, allez à la rencontre des producteurs maraîchers de votre coin. Le Québec déborde de saveurs qui gagnent à être connues. Soyez curieux et avant de faire un achat, explorez la possibilité d’encourager l’économie locale. En fin de compte, tout le monde en ressort gagnant. Bon BBQ !