C’est vrai que l’humanité est en train de perdre la tête!

En lisant le texte de Charlie dans votre Courrier, j’ai ressenti une certaine gêne. Cette personne tente, plutôt bien d’ailleurs, de mettre en perspective les intérêts défendus par les bruyants et encombrants revendicateurs actuels d’un retour à une vie plus normale par l’abandon d’un masque qui leur abîme le visage et l’arrêt de mesures sanitaires qui leur -ruineraient la vie.

« Non, mais qu’est qu’il ne faut pas entendre », poursuit-elle, « alors qu’actuellement et depuis plusieurs mois, des gens meurent par milliers en Ukraine, assiégés qu’ils sont par une Russie qui leur livre une guerre sans merci et à laquelle ils résistent du mieux possible avec les moyens du bord. » C’est le monde à l’envers !

Je ne pratique plus ma religion depuis des lustres, mais j’ai toujours tenté de m’enligner sur la valeur chrétienne du partage de ce qu’on possède avec les moins nantis. Il faut croire qu’on n’est pas très nombreux dans ma gang, qui aspire à redonner une partie de ce qu’elle possède à ces pauvres Ukrainiens qui souffrent, pendant que d’autres ne pensent qu’à leur petit nombril.

En ce monde de plus en plus égoïste, je viens vers vous ce matin pour demander à ceux et celles qui vous lisent de prendre cinq minutes de réflexion pour examiner ce qu’ils font réellement, dans leur propre vie, pour redonner au suivant un minimum de ce qu’ils ont. Faudra-t-il que Chantal Lacroix reprenne du service à la télé pour que l’élan qu’elle nous avait donné jadis reprenne enfin vie ? Voilà mon cri du cœur ce matin.

Adèle

J’ai reçu plusieurs réflexions à la suite de cette parution. La lettre qui suit la vôtre en fait d’ailleurs foi. Je considère ce grand nombre de réactions comme un signe que les cœurs de plusieurs ont été touchés par les propos que la signataire tenait, lesquels avaient réveillé leur éventuelle envie de faire un effort pour s’impliquer. Afin d’aller dans le sens de votre demande de retour sur nous-mêmes pour mesurer notre niveau d’implication personnelle dans notre société, j’ose même suggérer de créer des chaînes de « don au suivant » en vue d’y entraîner un maximum de gens, incluant nos enfants. Il n’y a rien comme une bonne idée de départ pour soulever les passions.