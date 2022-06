Cuisiner à table

Le gros barbecue dernier cri n’est pas toujours nécessaire pour cuisiner à l’extérieur. Les modèles de table, faciles à transporter sur la terrasse, près de la piscine ou au parc, ont aussi leurs charmes.

Préparer et cuire

Photo courtoisie

Avec sa planche à découper et sa zone de cuisson (24 cm de diamètre) conçue de façon à ce que les petits morceaux de viande ou de légumes ne tombent pas dans le charbon, le barbecue au charbon KÅSEBERGA est apprécié pour préparer et cuire les aliments. Ses fentes facilitent la circulation de l’air dans le barbecue, augmentant ainsi la température du gril et réduisant le temps de cuisson. Se plie facilement et occupe peu d’espace.

ikea.ca > 69,99 $

Grillé au cube !

Photo courtoisie

Le barbecue portable CUBE permet de profiter d’une authentique cuisson au charbon de bois partout, sans se casser la tête. Doté d’un plateau de rangement intégré, d’une planche de préparation, d’un plateau à charbon amovible et d’un foyer en émail de porcelaine, il est facile à ranger, à installer, à cuisiner et à nettoyer. Son écran de protection thermique intégré et ses poignées chromées qui restent toujours froides facilitent son déplacement pendant la cuisson. Plusieurs couleurs offertes.

laguildeculinaire.com > 299 $

Stylisé et compact

Photo courtoisie

Malgré sa petite taille (17 x 6,5 x 4,2 po), le barbecue UNA est suffisamment grand pour faire griller un steak avec peu de charbon. Il suffit de retirer son couvercle pour l’utiliser comme base, de glisser deux ou trois petits blocs allume-feu sous les charbons, puis de commencer la cuisson dès que les flammes s’éteignent. Ce barbecue propose deux hauteurs de grille et des fentes pour insérer des brochettes. Il se glisse facilement dans une armoire de cuisine lors du rangement et sa poignée de cuir simplifie son transport. Offert en plusieurs couleurs.

laguildeculinaire.com > 178 $

Autour de la Tabl’O

Photo courtoisie

Attablées autour du barbecue OFYR Tabl’O, deux à quatre personnes font cuire leurs aliments préférés selon leurs goûts, que ce soit sur le côté strié ou le côté lisse de la plancha-gril en fonte. Sous celle-ci, une cuve en acier thermolaqué noir contient des briquettes de noix de coco (peu de fumée et d’odeurs) qui font grimper la température. Une cheminée d’allumage ainsi qu’une clé permettant de tourner la plaque et de régler la ventilation sont incluses.

districtbbq.ca/boutique/ofyr-tablo > 670 $