Devon Toews, le cadeau de Lamoriello

DENVER | Lou Lamoriello, le parrain des directeurs généraux de la LNH, n’a pas la science infuse. Même avec son expérience, Lamoriello n’est pas à l’abri d’une gaffe, comme celle d’échanger Devon Toews à l’Avalanche du Colorado

Lamoriello a pris cette décision le 12 octobre 2020. Le DG des Islanders a sacrifié Toews afin de libérer de l’argent sous le plafond salarial en l’envoyant à l’Avalanche contre un choix de 2e tour au repêchage de 2021 et un choix de 2e tour à l’encan de 2022.

À peine deux semaines après son arrivée à Denver, Toews a paraphé un contrat de quatre ans et 16,4 millions (4,1 millions en moyenne) avec sa nouvelle équipe. Joe Sakic n’a pas simplement eu du flair en réalisant ce pacte avec les Islanders, il a également frappé un grand coup en s’assurant de ses services pour quatre saisons à un salaire plus que respectable.

«Oui, cet échange a changé le cours de ma carrière, a dit Toews lors de la journée consacrée aux médias, mercredi dernier, au Ball Arena. Je ne peux pas prédire comment serait ma carrière si j’étais toujours à New York. Mais j’ai adoré mes années avec les Islanders. C’était bien pour ma famille et moi. J’étais heureux avec cette équipe. On parle d’une bonne équipe et d’une bonne organisation. Le hockey reste une business. Les Islanders ont choisi de m’échanger. Je me suis retrouvé au Colorado dans un très bon environnement.»

Des miettes

Du côté des Islanders, ils ont utilisé le choix de 2e tour de l’Avalanche (60e au total) pour convaincre les Coyotes de l’Arizona d’accepter le lourd contrat de l’ailier Andrew Ladd. Un an après le départ de Toews, Lamoriello n’a toujours pas un seul actif de cet échange avec Sakic.

Au repêchage à Montréal des 7 et 8 juillet prochains, les Islanders auront le choix de l’Avalanche au deuxième tour. Il s’agira fort probablement du 65e choix au total. Les Islanders auront besoin d’une prière et de beaucoup de chance pour attirer un espoir de renom avec ce choix tardif au deuxième tour.

Un renouveau

À sa deuxième saison au Colorado, Toews a consolidé sa place parmi les meilleurs défenseurs de la LNH. À 28 ans, le Britanno-Colombien a connu une saison phénoménale avec 57 points (13 buts, 43 passes) en 66 matchs et un dossier de +52.

Quand on additionne les plus et les moins de Toews et de Cale Makar, son partenaire à la ligne bleue, on arrive au chiffre rond de +100. Ce n’est quand même pas si mal.

«Cale est le meilleur défenseur au monde, alors je ne pouvais pas trouver un meilleur partenaire que lui, a répondu bien humblement Toews. À mes yeux, c'est le meilleur défenseur de la LNH. Il me complémente bien et je cherche à faire la même chose pour lui.»

«Devon et moi aimons le jeu offensif, a renchéri Makar. Mais nous avons fait plusieurs efforts pour devenir de meilleurs défenseurs dans notre propre territoire. Toews est une aussi bonne personne qu’un bon défenseur. Je n’ai que de bonnes choses à dire à son sujet. Je suis chanceux de l’avoir à mes côtés.»

Si Makar a gagné le trophée Norris pour la première fois de sa carrière cette saison, Toews a également reçu des votes pour cet honneur. Il a terminé au 8e rang, derrière Makar, Roman Josi, Victor Hedman, Charlie McAvoy, Adam Fox, Aaron Ekblad et Kristopher Letang.

Avant ce cinquième match de la finale contre le Lightning, Toews avait amassé 14 points (5 buts, 9 passes), en plus de maintenir un dossier de +6 en 18 matchs en séries. Avec un temps de jeu de 25 min 22 s, c'est le deuxième joueur le plus utilisé chez l’Avalanche après Makar (25:40).