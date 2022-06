Fête nationale: Justin Trudeau fier de la langue française

Après toute la polémique entourant le projet de loi 96 et la modernisation de la Loi sur les langues officielles, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, se dit fier de la langue française en cette journée de fête nationale.

• À lire aussi: Festif et réussi: une Fête nationale qui a dépassé les attentes à Québec

• À lire aussi: Spectacle de la Fête nationale: une foule exaltée à Montréal

«En tant que Québécois, nous sommes fiers de notre histoire et de notre belle langue française. Ce sont les racines d’une culture unique qui nous unit de Rimouski à Val-d’Or, en passant par Montréal et Sherbrooke», a ainsi déclaré M. Trudeau.

Soulignant l’importance de la province dans l’histoire du pays, le premier ministre a rappelé que le Québec est souvent précurseur en matière d’égalité, de justice et de démocratie.

«Aujourd’hui, le talent québécois dans des domaines comme le sport, le cinéma et l’intelligence artificielle fait la fierté de tous les Canadiens», a-t-il ajouté.

Après deux ans d’absence, les Québécois peuvent à nouveau profiter des festivités de la St-Jean-Baptiste, comme l’a souligné Justin Trudeau.

«Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons une belle et bonne Fête nationale à tous les Québécois. Soyons fiers de qui nous sommes et de nos réalisations, et continuons de travailler ensemble pour bâtir une société plus juste, verte et prospère», a-t-il conclu.