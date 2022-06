Fontang ne changera pas sa façon de coacher Félix

Même s’il se considère comme « un puriste », l’entraîneur de Félix Auger-Aliassime, Frédéric Fontang, voit d’un bon œil la décision de l’ATP de mettre à l’essai le coaching depuis les estrades. Surtout que la forme établie ne dénaturera pas l’essence du tennis, selon lui.

Plus tôt cette semaine, l’instance qui gère le tennis masculin a annoncé qu’après le tournoi de Wimbledon et jusqu’à la fin de la saison, les entraîneurs auront le droit de communiquer avec leur joueur durant les matchs.

Ces nouvelles règles, qui seront testées notamment à l’Omnium Banque Nationale de Montréal et aux Internationaux des États-Unis, seront strictement encadrées.

Les communications verbales seront seulement acceptées lorsque le joueur se trouvera du même côté du terrain que son instructeur. Elles seront limitées à quelques mots. Les gestes, eux, seront admis en tout temps.

« Tous les entraîneurs le faisaient plus ou moins de toute façon, que ce soit par des encouragements ou quelques mots par-ci, par-là », pointe Fontang, joint à Londres au terme d’une séance d’entraînement du sixième favori au All England Club.

« Mais parfois, ça pouvait porter à confusion, ajoute-t-il. Un avertissement pour coaching pouvait être donné alors que l’entraîneur avait seulement encouragé le joueur. »

Photo Jessica Lapinski

Au joueur de trouver

Depuis qu’il entraîne Félix, le Français n’a jamais reçu ce type d’avertissement, qui peut d’ailleurs coûter un point à l’athlète si l’arbitre le donne à plusieurs reprises dans un même match.

« Moi, ma méthodologie, c’est plutôt que l’athlète trouve ses propres solutions dans un match, explique Fontang, lui-même un ancien joueur. Aussi, je ne veux pas donner trop d’informations dans un match, parce que ça peut aussi le déstabiliser. Parfois, ce que va dire le coach n’est pas pertinent sur le moment ! »

« Le tennis est un sport rapide, rappelle-t-il. Si le joueur doit gérer trop d’informations, ce n’est pas bon non plus. Une ou deux indications au bon moment, s’il y a vraiment une grosse erreur tactique, ça, c’est bien par contre. »

Rien ne changera

Fontang restera donc fidèle à sa manière de diriger Félix, malgré ces nouvelles règles.

Il ne croit pas non plus que pareil règlement aurait changé la donne aux Internationaux d’Australie, quand le Québécois de 21 ans a perdu contre Daniil Medvedev, actuel numéro 1 mondial, après avoir mené deux manches à zéro.

« De toute façon, on le faisait déjà par un mot, par un regard, parce qu’on est tellement avec son joueur toute l’année qu’à ce niveau, il sait quand il n’a pas fait le bon choix, soulève Fontang. C’est tout le travail qui est fait à l’extérieur des matchs qui est le plus important. »

Bruneau l’a vécu avec Andreescu

Photo d'archives

Responsable du tennis féminin pour la Fédération canadienne, ancien capitaine à la Coupe Billie Jean King et ex-entraîneur de Bianca Andreescu, Sylvain Bruneau a vécu le coaching sur le terrain de plusieurs façons dans sa carrière, puisqu’il a été testé à plusieurs reprises du côté féminin. Celui qui sera autorisé par l’ATP après Wimbledon avait été mis à l’essai lors des qualifications des Internationaux des États-Unis, en 2018.

Andreescu, alors âgée de 18 ans et 208e mondiale, était à ce moment la protégée de l’entraîneur québécois.

« Moi, je suis très favorable parce que, de toute façon, il y avait déjà du coaching. Il fallait l’encadrer », note Bruneau.

« Je pense aussi que c’est dans l’intérêt du jeu et du joueur, ajoute-t-il. Comme entraîneur aussi, c’est intéressant de pouvoir intervenir avec lui durant le match, comme c’est possible dans la majorité des sports. »

« Ça peut aider sur le plan mental. Par exemple, un joueur qui est frustré, découragé. Sur le plan stratégique aussi, ça peut permettre de faire de petits ajustements », explique l’entraîneur.

Si certains estiment que l’implantation à long terme de cette règle serait injuste pour les joueurs n’ayant pas d’entraîneurs, Bruneau rappelle qu’ils sont « très rares » à ce niveau.

Comme un samouraï

Frédéric Fontang, l’entraîneur de Félix Auger-Aliassime, a une vision complètement différente de ce que devrait être le tennis, même s’il adhère à la proposition de l’ATP.

« Le tennis est un sport individuel, dit-il. C’est important que le joueur trouve ses réponses tout seul. C’est un peu comme un art martial. L’athlète est comme un samouraï. Oui, le coaching est important, on travaille avec notre joueur toute l’année. Mais sur le terrain, c’est un duel. »

Les deux entraîneurs se rejoignent toutefois sur l’importance d’intégrer éventuellement le coaching durant les matchs dans les rangs juniors.

« Le joueur est encore en développement et en formation de façon plus importante, pointe Fontang. Là, les interactions plus rapides lui permettraient d’apprendre, alors que chez les joueurs professionnels, du niveau de Félix ou d’autres, ils n’en sont plus à faire de grosses erreurs tactiques. »