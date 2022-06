Forfait pour Halep, Andreescu passe directement en finale

Après avoir disposé de la favorite au tournoi de tennis de Hambourg la veille, la Canadienne Bianca Andreescu a profité du forfait sur blessure de la Roumaine Simona Halep pour obtenir son billet pour la finale, vendredi.

La WTA a rapporté que la joueuse de 30 ans est blessée au cou, ce qui l’empêche de jouer. L’ancienne numéro 1 mondiale, quatrième tête de série en Allemagne, avait été dominante lors des tours précédents en battant facilement l’Américaine Amanda Anisimova et la Slovène Tamara Zidansek.

Andreescu a retrouvé du poil de la bête à Hambourg et a défait de façon convaincante la Russe Daria Kasatkina en deux manches de 6-4 et 6-1, jeudi, en quart de finale. En finale samedi, l’Ontarienne de 22 ans croisera le fer avec la gagnante du duel entre les Françaises Caroline Garcia et Alizé Cornet.

Elle-même affectée par les blessures, Andreescu a dévalé les échelons de la WTA et se retrouve désormais 64e. Elle sera de la finale d’un tournoi pour la première fois depuis avril 2021, quand elle avait été vaincue au match ultime par Ashleigh Barty à Miami.