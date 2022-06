Homosexualité: la mission de Luke Prokop

SAINT-JEAN, N.-B. | En affichant ouvertement son homosexualité, le 19 juillet 2021, devenant ainsi le premier joueur sous contrat avec une équipe de la LNH à le faire, Luke Prokop savait que sa vie changerait. Il ne s’était toutefois jamais douté qu’elle changerait à ce point.

L’histoire du défenseur des Oil Kings d’Edmonton et espoir des Predators de Nashville a fait le tour du monde, et il est en quelque sorte devenu le modèle que plusieurs jeunes hockeyeurs attendaient.

« Je n’avais aucune idée de l’impact que ça aurait puisque personne ne l’avait fait avant moi. La réaction a été beaucoup plus positive que je m’attendais. Je reçois des messages de gens provenant de partout sur la planète qui me remercient. Cette semaine en particulier, les jeunes me voient à la télévision. Donc, le nombre de messages que je reçois a beaucoup augmenté », a raconté le colosse de 6 pi 5 po et 220 lb.

Depuis, plusieurs personnes ont suivi les traces de Prokop. Ce fut notamment le cas du collègue Guillaume Lepage, de LNH.com qui, inspiré par la démarche du défenseur albertain, a décidé, lui aussi, d’afficher son homosexualité après dix ans de réflexion.

« C’était mon but en faisant ce que j’ai fait, a noté Prokop. De voir des histoires comme ça, ça veut dire beaucoup pour moi. Lors des journées où je vais un peu moins bien, je me rappelle ce genre d’histoire et ça me recentre sur les raisons qui me poussent à continuer ce que je fais. Je veux continuer de démontrer aux gens que c’est important d’être bien dans sa peau et de faire ce que tu aimes. »

Pour Prokop, le 19 juillet 2021 aura en quelque sorte été le premier jour de sa nouvelle vie.

« Je me sens plus en confiance et plus à l’aise avec mes coéquipiers, mes amis et ma famille. Je ne me soucie plus de ce que les gens pensent. Je pense que c’est la principale raison qui m’a poussé à sortir du placard. Ça m’a beaucoup aidé cette année à bloquer le bruit extérieur. Ça m’a permis d’aller à l’aréna, de jouer mon style en sachant que j’avais le soutien des gars. »

L’AIDE DE BROCK McGILLIS

Avant de faire sa sortie publique en juillet dernier, Prokop a discuté pendant deux mois avec Brock McGillis. Ancien gardien de but dans la Ligue de hockey de l’Ontario, il a été le premier hockeyeur à afficher publiquement son homosexualité. C’était en novembre 2016. Depuis, il milite activement afin de changer la culture dans le hockey.

« Il a été très important pour moi. D’avoir quelqu’un à qui parler, surtout pour le côté médiatique, a été d’une grande aide. Il a été un excellent mentor », a raconté Prokop.

McGillis était d’ailleurs de passage à Saint-Jean dans le cadre de la Coupe Memorial, mercredi. Il a donné une conférence sur son expérience, puis a soupé avec la famille de Prokop avant de rencontrer Luke pour la première fois, en personne, en soirée.

Pour McGillis, le geste de Prokop est un pas dans la bonne direction. Mais il en reste encore beaucoup à faire.

« Il faut continuer d’en parler. Il faut se diriger vers un endroit où plus de jeunes peuvent rêver de jouer au hockey même s’ils font partie de la communauté LGBTQ+ et où on verra plus de Luke Prokop sur la glace », a-t-il souligné.

CHANGER LE LANGAGE

Pour le Torontois d’origine, le point de départ est de changer le langage homophobe communément utilisé dans les vestiaires et sur la patinoire.

« Les jeunes d’aujourd’hui sont exposés à beaucoup plus de choses avec les médias sociaux. Je pense que, théoriquement, ils ont évolué sur les questions d’orientation sexuelle. Par contre, le langage et la culture dans le vestiaire n’ont pas changé à la même vitesse que leurs pensées », a affirmé McGillis.

C’est donc pourquoi il espère d’autres témoignages comme ceux de Prokop afin de continuer à nourrir les discussions.

« Il y a des joueurs dans la LNH qui sont homosexuels, a-t-il mentionné. J’étais dans une école ontarienne récemment, et un sondage révélait que 25 % de ses étudiants s’affichaient LGBTQ+. Ça ressemble aux chiffres qu’on voit un peu partout. C’est donc impossible que Luke soit le seul joueur avec un contrat de la LNH à être gai. »

« Mon rêve, c’est d’arriver à un point où le travail que je fais n’existe plus, a poursuivi McGillis. C’est exigeant puisque ça veut dire qu’il y a des gens qui souffrent à l’intérieur même d’un sport qu’ils aiment. Je reçois encore beaucoup de messages de jeunes qui ont abandonné parce qu’ils étaient intimidés et harcelés. J’espère qu’un jour on vivra dans un monde où chacun pourra être lui-même et n’aura pas à se cacher. Un monde où chacun pourra pratiquer le sport qu’il aime et être tout simplement un être humain. »