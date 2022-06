Judge et les Yankees évitent l’arbitrage

Les Yankees de New York et leur joueur vedette Aaron Judge en sont arrivés à un terrain d’entente concernant un contrat pour la saison 2022, vendredi, évitant ainsi l’arbitrage, dont l’audience était prévue plus tard en journée.

Selon des informations du New York Post, le voltigeur touchera un salaire de 19 millions $, lui qui demandait 21 millions $ en arbitrage, alors que les Yankees en offraient 17. Judge avait aussi refusé une prolongation de contrat de sept ans, d’une valeur de 213,5 millions $, avant le début de la saison.

Cette entente permet ainsi aux Bombardiers du Bronx et à Judge de reprendre les conversations pour une entente à long terme, puisque l’athlète de 30 ans pourrait toujours devenir libre comme l’air au terme de la campagne.

Judge fera sans aucun doute sauter la banque avec son prochain contrat, lui qui mène présentement le baseball majeur dan plusieurs catégories offensives, dont les circuits (27) et les points marqués (58). Il a aussi conservé une excellente moyenne au bâton de ,304, en plus d’avoir produit 53 points, ce qui fait de lui un candidat en tête de lice pour remporter le trophée du joueur le plus utile de la Ligue américaine. Un tel honneur lui rapporterait d’ailleurs un 250 000$ additionnel, tout comme s’il remporte le titre du joueur le plus utile de la Série mondiale.