La campagne de financement Chez Doris, jour et nuit récolte 15 millions de dollars

La soirée-bénéfice « J’ai besoin d’un abri » de Chez Doris était sous la coprésidence d’honneur de Mila Mulroney et de Louise Roy. Dans le cadre de la soirée, on a annoncé que la campagne majeure de financement Chez Doris, jour et nuit, qui a été lancée en septembre 2021, a récolté plus de 15 millions de dollars, qui viendront en aide aux femmes vulnérables et en situation d’itinérance.

Photos Pascale Vallée, Martin Vallée

L’ancien premier ministre Brian Mulroney est entouré de Marina Boulos-Winton, DG de Chez Doris, d’Elizabeth Wirth, coprésidente, campagne majeure de financement Chez Doris, jour et nuit, et des coprésidentes d’honneur de la soirée-bénéfice « J’ai besoin d’un abri », Mila Mulroney et Louise Roy.

Mila Mulroney était très fière de son fils, Ben Mulroney, qui a animé cette soirée exceptionnelle.

François Carrier, coprésident, campagne majeure de financement Chez Doris, jour et nuit, est en compagnie d’Emmelle Segal, la Dre Deborah Josephson, Corinne Cadou et Peter Letko.

Susan Avon est en compagnie de Kim Anderson, Carole Croteau, présidente du CA de Chez Doris, Lucy Riddell, membre du cabinet de campagne et du comité de la soirée-bénéfice « J’ai besoin d’un abri », et Howard Davidson.

L’ancien premier ministre du Canada Brian Mulroney et son épouse, Mila Mulroney, étaient heureux d’accueillir le Dr Augustin Schwartz, le médecin de M. Mulroney en Floride, qui a aussi soigné René Angélil et Nadine Caudill.

De nombreuses personnalités étaient présentes, dont Denys Arcand, Denise Robert, Dominique Bertrand, Isabelle Marcoux et Jacques Maurice.

L’ancien premier ministre et président du CA de Québecor Brian Mulroney est en compagnie de Pascale Bourbeau, la conjointe de Pierre Karl Péladeau, et de son épouse, Mila Mulroney.