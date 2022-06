NFL: le cadet des St-Juste se fait un nom

À 17 ans, Noah St-Juste aspire à marcher dans les traces de son frère Benjamin, demi de coin des Commanders de Washington. Mais s’il rêve lui aussi à la NFL, le Montréalais d’origine avait avant tout un autre but : celui de se faire son « propre nom », de s’éloigner de l’ombre de son aîné.

Depuis l’an dernier, le cadet des St-Juste estime qu’il peut dire mission accomplie.

Déménagé en Floride avec sa mère Louise en juillet 2021, où il a joint la Clearwater Academy International, Noah a multiplié les camps, comme le Rivals à Atlanta, et les grandes compétitions dans les derniers mois.

Il y a deux semaines, notamment, il a pris part au tournoi 7vs7 de Las Vegas, un concept très populaire aux États-Unis, qui regroupe les sept meilleurs joueurs offensifs et défensifs de plusieurs équipes. À Vegas, 18 formations étaient représentées.

Les récents exploits du jeune St-Juste sont d’autant plus impressionnants qu’il y a sept mois seulement, il a délaissé la position de receveur pour celle de demi de coin, comme son aîné, choix de troisième tour des Commanders en 2021.

Changement de position réfléchi

Le changement de poste de Noah était mûrement réfléchi.

« Je jouais comme receveur depuis mes débuts dans le football, à 10 ans [avec les Lynx de Rosemère]. Je pensais pouvoir jouer les deux positions, mais je voyais plus d’avantages et de positif à évoluer comme demi de coin », explique-t-il.

Notamment en raison de son frère, « qui la connaît bien et qui peut me conseiller, me dire comment me perfectionner », ajoute le Québécois.

Car l’athlète de 5 pi 11 po et 170 lb l’affirme : « Benjamin est mon inspiration depuis que je suis tout petit, dans tous les aspects de ma vie ».

« Je m’entraîne beaucoup avec lui, mais aussi avec des joueurs de niveau universitaire ou de la NFL, précise-t-il. Ça m’a aidé à m’améliorer et à prendre part à des camps. »

« Ma vie a changé très positivement depuis que mon frère joue dans la NFL, explique aussi Noah. Les événements et les activités auxquels je peux participer avec lui, les gens que je rencontre, ce n’est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Je suis très fier de ses accomplissements. »

Son idole

Mais Noah ne le cache pas. Même si Benjamin est « son idole », il avait hâte que l’on souligne ses propres prouesses, et plus seulement de se faire reconnaître comme « le frère du joueur de la NFL ».

Ce qui était souvent le cas lorsque la famille St-Juste a quitté la région de Montréal pour s’installer à London, en Ontario, afin de se rapprocher de l’aîné.

Ce dernier a amorcé son parcours universitaire non loin de là, avec les Wolverines du Michigan, avant de le terminer avec les Golden Gophers du Minnesota.

« Même quand je suis arrivé en Floride, ce que j’entendais souvent en premier, c’était : “oh, c’est le frère de Benjamin St-Juste, qui joue dans la NFL”.

« Mais maintenant, ç’a changé. Les gens me connaissent plus pour qui je suis. J’ai eu un nouveau départ ici en Floride, dans le monde du football. Ils savent que je suis Noah St-Juste. »

Ce déménagement en Floride était d’ailleurs une autre décision mûrement réfléchie par le clan St-Juste.

« Je savais qu’il y avait beaucoup d’occasions de se faire valoir en Floride, soulève Noah. C’est l’un des plus gros États de football et aussi pour le recrutement. C’était la plus grosse opportunité de ma vie. »

Moins de pression maintenant

Car le recrutement occupe beaucoup le demi de coin en ce moment, lui qui devrait commencer le parcours universitaire en janvier prochain.

Un processus qui pourrait être stressant, mais qui lui pèse moins lourd sur les épaules depuis qu’il a reçu quelques offres.

« Avant d’obtenir ces offres, je ressentais la pression de me prouver, mentionne St-Juste. Je sentais que je devais prouver qui j’étais, et que je n’étais pas seulement “le petit frère”.

« Mais maintenant, je me suis fait un nom. Alors je joue au football et j’ai du fun. »