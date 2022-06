Le retour du Bellane rosé !

Sans aller jusqu’à dire que c’est le meilleur rosé disponible à la SAQ cet été, la cuvée Altitude 2021 se démarque par sa finesse et la qualité de son fruité.

On doit cette réussite à Stéphane Vedeau, vigneron passionné et minutieux. Son domaine, le Clos Bellane, est justement situé en altitude, sur les collines de Valréas, dans la partie la plus septentrionale du Rhône méridional. L’objectif, vous l’aurez deviné, est de produire des vins au style plus frais. À cet égard, les châteauneuf-du-pape et rouges du domaine étonnent par leur équilibre et leur fraîcheur malgré des taux d’alcool souvent élevés. Mais revenons au rosé. Il s’agit d’un 100% grenache travaillé en bio. Robe pâle qui s’inscrit parfaitement dans les couleurs à la mode. Nez parfumé à souhait avec des tonalités de fleur, de framboise, de cerise, de melon et une fine touche épicée. En bouche, on sent une belle concentration de saveurs. On adore surtout l’acidité fine et précise qui donne une impression de légèreté, ce qui rend le vin presque aérien. Finale soutenue et, évidemment, un indice de picolabilité dangereusement élevé. Bref, l’été peut commencer!

Clos Bellane, Altitude 2021, Côtes du Rhône, France

21,95 $ - Code SAQ 12513567 – 13 % - 1,2 g/L – Bio

★★★ 1⁄2 $$

