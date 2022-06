Les Raptors vont chercher de la profondeur

Les Raptors de Toronto n’avaient pas de choix de première ronde au repêchage de la NBA, jeudi soir, mais ils ont pu jeter leur dévolu avec la 33e sélection sur Christian Koloko, un joueur de profondeur qui voit très grand.

Le produit de l’Université de l’Arizona est un centre de 7 pi 1 po qui pourrait déjà obtenir du temps de jeu la saison prochaine, puisque les Raptors ont des besoins à cette position.

«Mon but est d’être un joueur de la NBA pendant longtemps, d’être un très bon joueur. [Je veux] être sur les équipes d’étoiles plusieurs fois et connaître la meilleure carrière possible. Puisque j’ai commencé à jouer au basketball sur le tard, je crois que je peux viser la lune et continuer à m’améliorer», a expliqué Koloko en conférence de presse après sa sélection, lui qui sait voir grand.

Le jeune homme de 22 ans devra tout d’abord s’adapter à son nouvel environnement. Né au Cameroun, il a terminé son école secondaire en Californie avant d’aboutir en Arizona. Il n’a vu de la neige qu’une seule fois.

Néanmoins, il pourra compter à Toronto sur le soutien de l’un de ses héros, Pascal Siakam, qui est né dans la même ville que lui.

«Il est la première personne de Douala à atteindre la NBA. Il est un champion de la NBA, il est une étoile. [...] Il est très important et il prouve à des gens comme moi que tout est possible», s’est réjoui Koloko.

Quelle utilisation?

Il est encore trop tôt pour dire comment l’entraîneur-chef Nick Nurse utilisera son nouveau protégé. C’est défensivement que le géant camerounais pourra faire le plus valoir son talent.

«Je crois que je suis un très bon défenseur. Durant les matchs, je peux m’adapter et contenir le gars devant moi. [...] Je crois que je peux encore m’améliorer, et je continuerai à devenir meilleur», a-t-il fait savoir.

«Par sa position, je crois qu’il aura l’occasion de se battre et d’obtenir du temps de jeu, a rétorqué Nurse. [...] Il est encore dans une phase de développement, mais il a du potentiel avec sa taille, son jeu de jambes et son sens du rythme. Il pourra nous aider.»

Koloko a bien de choses à proposer, et visiblement, les Raptors sont prêts à écouter.