LHJMQ: les Sea Dogs veulent faire mieux en désavantage numérique

SAINT-JEAN, N.-B. | L’entraîneur-chef des Sea Dogs, Gardiner MacDougall, n’a pas sorti son tableau pour nous expliquer comment contrer l’avantage numérique des Cataractes.

« Il ne faut pas prendre de pénalités », s’est-il contenté de répondre lorsque questionné sur les ajustements à apporter à leur désavantage numérique qui a accordé quatre buts en six occasions depuis le début du tournoi, pour un désastreux pourcentage d’efficacité de 33,3 %.

Ces déboires en désavantage numérique ne sont toutefois pas typiques de ce à quoi les Sea Dogs nous avaient habitués en saison régulière et même lors de leur brève séquence en séries.

En saison, ils avaient terminé avec le cinquième meilleur ratio en infériorité numérique avec 80,1 % tandis qu’ils n’avaient accordé aucun but à l’Océanic en 17 tentatives lors de la première ronde des séries.

« On a été super bons en séries, mais on a eu quelques difficultés depuis le début du tournoi, a précisé le défenseur William Villeneuve. À la fin de la journée, quand tu affrontes les trois équipes championnes au Canada, c’est normal qu’ils aient de bons avantages numériques. Pour nous, l’important sera d’être disciplinés et de dégager le devant du filet. Si on fait ça, on va améliorer nos chances. »

HAMILTON CONTINUE

L’équipe qui n’accédera pas directement à la finale entre les Cataractes et les Sea Dogs affrontera les Bulldogs de Hamilton en demi-finale lundi.

Les champions de l’Ontario ont défait les Oil Kings d’Edmonton 4 à 2, ce vendredi, pour les devancer au troisième et dernier rang permettant d’accéder à la ronde éliminatoire.

Avery Hayes, Ryan Winterton et Mason McTavish (2) ont marqué pour les Bulldogs alors que la réplique est venue de Jaylen Luypen et Jake Neigbours en début de troisième période.

Le gardien des Bulldogs Marco Constantini a été excellent dans la défaite, réalisant 40 arrêts, dont certains spectaculaires, en troisième période.

Point négatif pour les Bulldogs toutefois : ils ont perdu les services du défenseur Nathan Staios en deuxième période après que ce dernier a été frappé par derrière par Simon Kubicek. Staios a été nommé le défenseur par excellence de la Ligue de l’Ontario cette saison.