Luke Richardson quitte le CH pour les Blackhawks

Luke Richardson ne sera vraisemblablement pas derrière le banc du Canadien de Montréal pour la saison 2022-2023 puisqu’il aurait été nommé entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago.

C’est du moins ce qu’a rapporté le média spécialisé Daily Faceoff, vendredi. Quelques détails doivent toutefois encore être réglés avant d’en faire l’annonce officielle.

Cette nouvelle survient d’ailleurs quelques jours après qu’une rumeur ait prétendu que Richardson n’avait pas hérité du poste, mais que c’était plutôt Ryan Huska qui l’avait eu.

Richardson aurait ainsi droit à sa première expérience en tant qu’entraîneur-chef dans la Ligue nationale (LNH), lui qui avait assuré ces fonctions durant quatre saisons avec les Senators de Belleville, dans la Ligue américaine, entre 2012 et 2016. Il a aussi été adjoint durant huit campagnes dans le circuit Bettman, respectivement avec les Sénateurs d’Ottawa, les Islanders de New York et le Canadien.

L’homme de 53 ans compte aussi 1417 matchs d’expérience dans la LNH en tant que défenseur. Il a totalisé 201 points et 2055 minutes de punition avec les Maple Leafs de Toronto, les Oilers d’Edmonton, les Flyers de Philadelphie, les Blue Jackets de Columbus, le Lightning de Tampa Bay et les Sénateurs d’Ottawa.