PGA: Xander Schauffele impressionne

L’Américain Xander Schauffele a pris les commandes après les deux premières rondes du Championnat Travelers, vendredi, au Connecticut.

Pour une deuxième journée consécutive, le golfeur de 28 ans a remis une carte de 63 (-7). Cette fois, il a réussi sept oiselets et n’a jamais fauté. Schauffele a ainsi réalisé sa meilleure performance en carrière après 36 trous. Il a également égalé le record du parcours TPC River Highlands, où se déroule la compétition.

Le meneur détient cinq coups d’avance sur ses compatriotes Patrick Cantlay, Harris English, Nick Hardy et Kevin Kisner, ainsi que de l’Australien Cam Davis.

Spectaculaire pendant la première ronde, avec un impressionnant 62 (-8) le Nord-Irlandais Rory McIlroy a dû se contenter de la normale vendredi. Il a fait une chute de six places au classement. Il partage donc le septième échelon avec une kyrielle d’adversaires.

À l’inverse, le Canadien Adam Svensson a amélioré son sort avec une performance de 64 (-6). Son cumulatif de 135 (-5) le positionne à égalité avec huit autres athlètes au 24e rang du classement.

Les représentants de l’unifolié Mackenzie Hughes, Michael Gligic et Ben Silverman en ont tous fait suffisamment pour être des rondes du week-end. Ce ne fut pas le cas de leur compatriote Roger Sloan.

Maude-Aimée Leblanc reste en vie

Elle n’a pas été étincelante, mais Maude-Aimée Leblanc a survécu au couperet du Championnat KPMG de la LPGA, vendredi au Maryland.

La native de Sherbrooke a connu une journée en montagnes russes. Elle a inscrit pas moins de quatre bogueys, un double boguey et deux oiselets dans le neuf d’aller seulement. Elle est toutefois parvenue à retrancher des coups à la normale des 11e, 14e et 16e fanion pour remettre une deuxième carte consécutive de 73 (+1).

Leblanc occupe ainsi le 49e rang à égalité, en vertu d’un pointage cumulatif de +2. Elle a échappé de peu au couperet, qui a exclu les golfeuses ayant frappé la balle au moins 148 fois (+4).

Sa compatriote Brooke M. Henderson, quant à elle, a le vent dans les voiles. Sa carte de 69 (-3) lui a permis de prendre le quatrième échelon à égalité à -4.

Ses chances de l’emporter sont toutefois bien minces en raison du brio de la Sud-Coréenne In Gee Chun. La meneuse du tournoi n’a pas tout cassé comme lors de la première journée (64), mais a tout de même retranché trois coups supplémentaires à la normale. À -11, elle détient six coups d’avance sur ses plus proches poursuivantes, l’Américaine Jennifer Kupcho et la Néo-Zélandaise Lydia Ko.