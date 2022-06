Un ex-chef militaire canadien à la tête de la défense territoriale ukrainienne

Un ancien haut gradé de l’armée canadienne a été nommé à la tête d’un nouveau conseil stratégique qui sera responsable de conseiller les forces de défense territoriale de l’Ukraine dans la guerre contre la Russie.

Le général retraité des Forces armées canadiennes (FAC) et ancien chef d’État-major de la défense, Rick Hillier, aura cette nouvelle responsabilité, a indiqué vendredi le Congrès mondial ukrainien.

D’autres anciens commandants militaires internationaux font aussi partie de ce nouveau groupe qui offre un soutien à la milice de défense territoriale, formée de civils ukrainiens.

«Les hommes et les femmes qui combattent cette guerre sont les fils et les filles de l’Ukraine», a mentionné Rick Hillier par communiqué. «Avant l’invasion de leur pays par la Russie, ils étaient médecins, étudiants, plombiers et commerçants. Aujourd’hui, ils se tiennent sur les lignes de front avec les militaires ukrainiens, défendant leurs maisons et leurs familles».

Le général Hillier était récemment présent à Kïyv où il a rencontré les troupes ukrainiennes, mais aussi les responsables de la défense et du gouvernement.

«Les Ukrainiens ont montré au monde leur résolution et leur détermination, mais ils ont besoin de notre soutien pour réussir contre un envahisseur russe vicieux qui s'est engagé à détruire le peuple ukrainien et l'ordre international fondé sur des règles», a ajouté Paul Grod, président du Congrès mondial ukrainien.