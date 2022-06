1,50$ de plus par billet chez Cineplex, une décision justifiée?

Les cinémas Cineplex ont annoncé une augmentation de 1,50$ par billet acheté sur le site internet ou sur l’application mobile, décision qui permettrait à l’entreprise d’investir dans ses infrastructures numériques.

Pendant la pandémie, les cinémas ont subi des pertes importantes, ce qui peut expliquer la décision de Cineplex d'imposer ces frais supplémentaires sur les achats de billets en ligne.

«C’est beaucoup d’argent cette année qui n’est pas rentré dans les coffres», a affirmé le spécialiste des médias numériques, Bruno Guglielminetti, en entrevue au Québec Matin.

«Les gens tardent à revenir à un niveau aussi important qu’avant la pandémie en salle», a-t-il poursuivi.

M. Guglielminetti soutient qu’une hausse de 1,50$ par billet acheté en ligne pourrait aider Cineplex à augmenter ses revenus.

«Cineplex mise sur le fait que les gens veulent tellement voir le film qu’ils sont prêts à payer 1,50 $ de plus. Quand on regarde ailleurs, ça se fait. On a vu la plupart des gros joueurs au niveau des exploitants de salle aux, États-Unis notamment, ajouter une taxe», a-t-il souligné.

«Ils en ont besoin puisque les temps sont particulièrement difficiles pour les gens qui opèrent des salles de cinéma», a précisé le spécialiste.

