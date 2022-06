GUY (née HÉBERT), Lise



Je revêts ma légèreté de Lys!Mon âme sereine accompagne ceux que j'aime: Cathée et Érick, Barbara et Marc-André, Ma petite Dominique et Félix, Mon Sébastien, Charles et Samuel, Danielle et Yvon, Benjamin "Pirate", notre Flora à naître sous peu ainsi que ma nièce Arlette.Merci mon Bobine d'Amour (Robert) pour nos 70 ans d'extraordinaires aventures...À la mémoire de Lise, la famille invite à semer des fleurs, des sourires et de l'amour dans vos jardins.Au plaisir de vous retrouver en l'Église de St-Mathias-sur-Richelieu, le 2 juillet à 16h. (Possibilité d'arriver 1 heure plus tôt pour un partage d'heureux souvenirs).