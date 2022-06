Hamel, Rosaire



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Rosaire Hamel, à l'âge de 86 ans, survenu à St-Jérôme, le 17 juin 2022. Il était l'époux de feu Mirette ''Mimi'' Guindon.Il laisse dans le deuil sa conjointe depuis les 21 dernières années Mme Monique Girard Perreault, ses enfants Denis Hamel (Denise Ouellet), Lucie Hamel (Alain Trudel), ses petits-enfants chéris Édouard, Catherine (Philippe), Émilie et Annie, sa soeur Réjane Hamel (feu Gérard Aubin), son frère Normand Hamel (Louisette Tremblay), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et leurs conjoints(es) ainsi que sa belle-fille Doreen Perreault, sans oublier son ami dévoué depuis 50 années Jean-Guy Bélanger.Propriétaire de l'épicerie R. Hamel pendant plus de 40 années à St-Janvier, Rosaire a été un des membres fondateurs du Club Optimiste de St-Janvier. Toujours actif aux événements du Club, il fut très apprécié de tous. Il rejoint tous ses amis décédés.La famille recevra les condoléances le samedi 2 juillet 2022 dès 10 h à l'église de St-Janvier (17737 rue du Sacré-Coeur, Mirabel, QC, J5J 1L4). Les funérailles auront lieu à 11 h. L'inhumation suivra au cimetière de St-Janvier.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital régional de St-Jérôme.