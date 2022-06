CHEVARIE, Maurice



À LaSalle, le 21 juin 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Maurice Chevarie, époux de feu Majella Cyr.Il est parti rejoindre son épouse, ses frères Roméo (feu Lise Landry) et Michel ainsi que son beau-frère Pierre Arseneau.Il laisse dans le deuil ses filles Line (Alain) et Francine (Raymond), ses petits-enfants Annie (Jonathan), Josiane, Gabriel (Rose), Marc-Olivier et Magali (Sébastien), ses arrière-petits-enfants Ellie, Elias, Justin, William et Laurent, sa soeur Micheline (Raoul), ses frères Léger, Paul (Corinne), Yvon (Ghislaine), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 juillet 2022 de 9h à 12h, suivi des funérailles à 12h au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à Opération Enfant Soleil, serait apprécié en sa mémoire.