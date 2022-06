SAULNIER, Rolande



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Rolande Saulnier, à Laval, le 19 juin 2022.Elle laisse dans le deuil, sa soeur, amie et complice des 80 dernières années Micheline, ses frères Jean-Marc et Yves (Diane Gagnon), ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.Rolande était la fille de feu Marie-Jeanne Campeau et de feu Antonio Saulnier et la soeur de feu Jacques, de feu Pierrette (feu Jean-Guy Régimbald), de feu Gilles (feu Yolande Bibeau) et de feu Ghislaine.La famille recevra les condoléances le samedi 2 juillet 2022 de 13h30 à 16h30 au complexe funéraire :Un merci spécial, pour leur soutien et leur dévouement sans limite, à son neveu Yvan Saulnier et à son épouse Sylvie Lemelin, à sa nièce Manon Régimbald et à son époux Robert Champoux, à son neveu Louis Ayotte et à son épouse Yan Gao.Merci également aux nombreux auxiliaires du C.L.S. C. Du Ruisseau-Papineau et au personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour les bons soins prodigués.