HÉTU, René



À Terrebonne, le 18 juin 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé René Hétu.Il laisse dans le deuil son épouse Denise Daviau, ses enfants Martin (Louise Zizzi), Dominique (Luc Châtelain) et Frédéric (Julie St-Cyr), ainsi que ses petits-enfants tant aimés, Florence, Sandrine, Marie, Gabrielle, Émile et Antoine. Il laisse ses frères et soeurs, Serge (Denise), Lucie (Jacques), Gilles, Michel, Marie-Reine (Pierre), Danielle (Guy) et Diane (Normand) ainsi que de nombreux parents et amis.Reconnu et apprécié pour ses immenses qualités humaines, sa générosité et sa passion pour son travail, René laisse un grand vide et une immense peine.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele vendredi 1 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi de 9h30 à 10h30.Une messe sera célébrée en l'église de Saint-Sulpice située au 1095, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice, le samedi 2 juillet à 11h.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire à la Maison de soins palliatifs Adhémar-Dion serait apprécié.