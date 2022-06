MARCOUX, Gaëtan



De Ste-Marthe, le 7 mai 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Gaëtan Marcoux, époux de feu madame Yvette Piché Marcoux.Il laisse dans le deuil ses enfants André (Suzanne), Lynda (Renée) et Richard (Lyne), ses petits-enfants David, Michelle, Samuel, Joëlle et Maxime, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs ainsi que parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 2 juillet 2022 à 11h en l'église de Ste-Marthe (564 rue Principale, Ste-Marthe, J0P 1W0), suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.