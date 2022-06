RICARD, Pierrette



Le 3 juin 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Pierrette Ricard, fille de feu Mme Germaine Bellemare et de feu M. Bruno Ricard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Hakima), Johanne (Jean-François), Danielle et Céline (Jacques), ses petits-enfants Marc-André, Roxane (Jean-François), Stéphanie (Alexandre), Catherine (Antoine), Émilie (Cédrick), ses arrière-petits-enfants Zackary, Thomas et Samuel, son frère Pierre (Francyne), sa nièce Caroline (Clément) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 2 juillet 2022 à 14h en l'église Saint-Thomas-de-Caxton, 391 av de Saint-Thomas-de-Caxton, Saint-Barnabé-Nord, Quebec, G0X 2K0. La mise en terre suivra au cimetière du même endroit.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Heather de Rawdon pour leurs bons soins.