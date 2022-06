Au diapason de vos passions

Lorsqu’on recherche un endroit pour se ressourcer en nature et pour pêcher, la liste est longue.

• À lire aussi: Une formation novatrice et fort efficace

Du côté des monts Valin, à 550 km de la métropole, j’ai récemment découvert une auberge en forêt qui se démarque pour plusieurs bonnes raisons.

Belle équipe

Quand on parle d’une pourvoirie familiale, on s’attend à être reçu dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Isabelle Marcoux et Luc Bourgault, de Granby, sont de réels passionnés de tout ce qui a rapport avec la nature. Ces jeunes cinquantenaires se sont rencontrés il y a plus de 30 ans au cégep et ils ont fondé leur famille.

En 2009, désireux de préparer leur retraite et d’effectuer une transition progressive, ils ont acquis la pourvoirie Itouk.

Concept

Isabelle et Luc reçoivent à eux seuls, sans l’aide d’aucun employé, de 400 à 500 invités annuellement. « Nous travaillons fort et nous avons la satisfaction d’offrir un service ultra personnalisé. Notre clientèle est traitée aux petits oignons. C’est entre autres pour cette raison que 90 % des pêcheurs reviennent année après année, explique avec un grand sourire Mme Marcoux. Nous mettons tout en œuvre pour rendre l’expérience inoubliable ».

Parlons pêche

Faisant partie du plus grand bassin de truites indigènes au monde, Itouk est considérée comme un secret bien gardé où l’on peut attraper de belles captures mesurant en moyenne de 20 à 35 cm.

Pour leur part, les lacs Claude, Itouk et en Boucle sont les hôtes de spécimens pouvant frôler les 2 kg. À titre d’exemple, l’année dernière, plus d’une trentaine de belles palettes faisant osciller la balance entre 1 et 1,5 kg ont été déjouées par d’habiles manieurs de canne.

Photo courtoisie

Sur le territoire à droits exclusifs de 70 km2, on retrouve un total de 11 lacs. De ce nombre, huit sont facilement accessibles en véhicule à moins de 12 km de distance. Afin d’offrir une quiétude absolue, il n’y a qu’une seule chaloupe de 14 pieds munie d’un Mercury 2,5 hp ou d’un moteur électrique, par lac.

Aventure

Les pêcheurs désirant sortir des sentiers battus peuvent opter pour l’une des trois destinations où l’on doit marcher de 0,5 à 1 km pour exploiter des lacs n’ayant subi que très peu de pression.

Techniques

La pêche avec des cuillères métalliques comme la Toronto Wobbler, la Williams Wabler, la Lake Clear, la Flasher, etc., avec un bas de ligne de 45 à 60 cm, un hameçon et un ver de terre, est tout indiquée, tout comme la pêche avec des petites dandinettes ou à la mouche.

Installations

Pour l’hébergement, il y a trois chalets à proximité de l’auberge. On peut y loger respectivement 4, 8 et 12 convives. Ces habitations ultra-propres, cotées trois étoiles par la Fédération des pourvoiries du Québec, sont toutes équipées à l’énergie solaire.

Pour les gens souhaitant séjourner dans un site isolé, il y a le chalet Itouk situé à 7 km. Jusqu’à six personnes peuvent y résider en tout confort.

« Ayant des frais d’opération minimes, nous pouvons nous permettre d’offrir des forfaits sous la barre des 100 $ », précise Luc Bourgault. Sur demande, Isabelle peut également offrir des forfaits américains, voire corporatifs.

Autres activités

Mis à part la capture des poissons, il y a la chasse à l’orignal qui prend la vedette l’automne venu. Les divers groupes de nemrods ont la chance de pouvoir exploiter à eux seuls le territoire entier de 70 km2, pendant une semaine.

Saison froide

L’hiver, ce territoire reconnu pour l’abondance de neige se transforme en paradis pour la motoneige hors piste. Les conducteurs peuvent alors explorer des paradis enneigés vierges en compagnie d’un guide expérimenté.

Accessibilité

Les gens qui souhaitent taquiner des mouchetées indigènes, se dépayser, se ressourcer et profiter de la vie n’ont qu’à se rendre à Chicoutimi. De là, ils empruntent la route 172 vers Tadoussac, puis ils bifurquent sur le chemin forestier L-200 à Saint-Fulgence. Il ne reste que 109 km de chemins gravelés parfaitement carrossables en automobile pour s’y rendre. Le site est desservi par Air Médic, au besoin.

Touche féminine

Isabelle adore les contacts humains et les interactions avec la clientèle. C’est elle qui procède à toutes les réservations. De plus, lorsqu’on visite leur site internet pourvoirieitouk.com, une fenêtre de communication apparaît automatiquement et vous pouvez discuter en direct avec Mme Marcoux. Les parents sont fiers de dire que leur fille Raphaële compte bien continuer les opérations lorsqu’ils voudront prendre leur retraite.

▶Pour en savoir plus sur cette pourvoirie de la zone 28, où il est permis de conserver 20 truites pour consommation, composez le 418 690-4072.