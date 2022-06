SOARES BRILO, Teresinha



À Montréal, le lundi 20 juin 2022 est décédée, à l'âge de 92 ans, Mme Teresinha Soares, épouse de M. Manuel Brilo Jr, précédée par son fils François Brilo.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Maria Brilo, ses petits-enfants Jennifer, Jacinthe, Mickael, Amy, Joey et Vanessa, ses soeurs Urania et Maria do Rosario, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 26 juin 2022 de 17h à 21h, ainsi que lundi matin dès 10h. Les funérailles seront célébrées le lundi 27 juin 2022, à 13h30 en l'église Notre-Dame-des-Victoires, et de là au cimetière Le Repos St-François d'Assise.