Des recettes savoureuses de porc à cuisiner sur le BBQ cet été

La saison du barbecue bat son plein: les odeurs qui s’en émanent nous font saliver à plein régime! Cet été, le porc est sans contredit une viande qui gagne à être cuisinée sur le BBQ. Pour un max d’inspiration, essayez ces deux recettes créées par les chefs de renom Kimberly Lallouz et Jonathan Garnier.

Avant d’enfiler votre tablier et votre chapeau de cuisinier, assurez-vous d’avoir tous les ingrédients en main. Pour des aliments qui regorgent de fraicheur, Walmart est la destination de choix où faire son épicerie. On y trouve une variété de produits locaux parmi une grande sélection de fruits, de légumes et de viandes. De quoi concocter des mets riches en saveurs tout au long de la semaine!

Deux chefs s’affrontent!

Dans une compétition amicale, cette vidéo met en vedette deux chefs talentueux, Kimberly Lallouz et Jonathan Garnier, qui se livrent une chaude lutte autour du barbecue afin de cuisiner LA meilleure recette de porc.

Tout au long de la capsule, ils présentent leurs aliments coups de cœur – en vente chez Walmart - qu’ils adorent utiliser dans leurs recettes. C’est l’occasion de faire le plein de conseils sur la préparation et la cuisson, mais aussi d’être diverti par les anecdotes rigolotes des deux chefs.

Attention: si vous êtes affamé, vous voudrez tout acheter pour recréer ces plats!

Recette #1: Côtelette de porc BBQ | Par la chef Kimberly Lallouz

Les étapes de préparation:

1. Préparer la marinade en mélangeant la moutarde de Dijon, la sauce Worcestershire, la sauce soya, le sucre brun, l’huile de sésame, l’huile végétale et le gingembre. Mettre le porc dans un contenant ou un sac hermétique et le recouvrir de marinade. Laisser mariner jusqu’à la cuisson.

2. Séparer des feuilles de laitue et les empiler les unes par-dessus les autres pour former deux bols.

3. Préparer la salade en hachant le reste de la laitue. Ajouter la menthe, la coriandre, l’ail et l’oignon vert. Conserver un peu de coriandre pour la décoration. Mettre de côté.

4. Préparer la vinaigrette en mélangeant l’huile d’olive, l’eau, la moutarde de Dijon, le jus de citron, le sel et le poivre.

5. Faire griller le porc avec l’os – pour plus de saveur – pendant plus ou moins 4 minutes par côté et badigeonner avec le restant de la marinade.

6. Laisser reposer. Trancher le porc en lanières fines, mélanger avec la salade, puis ajouter des lanières de poivron thaïlandais (au goût) et la vinaigrette. Placer dans les coupes, garnir et décorer de coriandre. Servir.

Pour recréer la recette de Kimberly Lallouz, voici ce qu'il vous faudra:

Recette #2: Filet de porc laqué | Par le chef Jonathan Garnier

Les étapes de préparation:

1. Préchauffer le barbecue au maximum.

2. Dans un bol, mélanger le sirop d’érable, le raifort, l’ail, la poudre de champignon et les herbes de Provence.

3. Sur la grille du barbecue, saisir le filet de porc préalablement badigeonné d’huile d’olive et assaisonné de sel et de poivre. Cuire deux minutes de chaque côté. Badigeonner la viande du mélange préparé et poursuivre en cuisson indirecte, couvercle fermé, de 12 à 15 minutes, selon la cuisson désirée. Badigeonner à nouveau la viande durant la cuisson. Retirer du barbecue et réserver la viande enveloppée de papier aluminium pendant 5 minutes.

4. Dans un bol, mélanger l’huile d’olive, le vinaigre, le sirop d’érable et le zeste. Ajouter du sel et du poivre, au goût. Tailler les asperges. Ajouter les asperges afin de les enrober du mélange.

5. Sur le plan de travail, disposer côte à côte 3 tranches de bacon. Sur le dessus, à une extrémité des tranches, disposer 4 ou 5 asperges dans le sens perpendiculaire. Rouler le tout pour former 4 ballotins d’asperges. Sur la grille du barbecue, laisser cuire les ballotins d’asperges, en cuisson indirecte, couvercle fermé, de 10 à 15 minutes. Réserver.

6. Pour les pommes de terre, les faire bouillir, puis les enrober d’huile d’olive, d’ail et d’herbes de Provence. Les assaisonner de sel et de poivre. Sur la grille du barbecue, saisir les pommes de terre, de 2 à 3 minutes.

7. Pour la sauce, dans une casserole chaude, faire revenir l’échalote dans l’huile d’olive, environ 1 minute. Ajouter le bouillon de légumes en cube, la crème et laisser frémir 5 minutes. Vérifier l’assaisonnement.

8. Garnir chaque assiette d’un médaillon de filet de porc, d’un ballotin d’asperges, de pommes de terre et napper le tout de sauce préparée. Servir.

Pour recréer la recette de Jonathan Garnier, voici ce qu'il vous faudra: