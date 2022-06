CHARRON, Lucie



À Sainte-Thérèse le 15 juin 2022, à l'âge de 69 ans est décédée Mme Lucie Charron, épouse de M. Pierre Brisebois.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Ghyslain), Chantal (Martin), ses petits-enfants Samuel, Maude, Laurence, Zachary, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 2 juillet de 11h à 14h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 14h en la chapelle du complexe. Suivra une mise en columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Eustache.