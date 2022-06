REID, Gaétan



À Châteauguay, le 22 juin 2022, à l'âge de 67 ans, est décédé Gaétan Reid, fils de feu Marcel Reid et feu Simonne Dumouchel. Il laisse dans le deuil son épouse Carole Brosseau, ses enfants Christine, Sylvane et Guillaume-Olivier (Isabelle Gilbert), ses petits-enfants Benjamin, Samuel, Victor et Albert, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 30 juin de 14h à 17h et 19h à 21h, ainsi que le vendredi 1er juillet de 9h30 à 11h, suivi d'une cérémonie à 11h en la chapelle du complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com