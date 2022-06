Cabinet Ford: Sylvia Jones à la Santé, Caroline Mulroney aux Transports et à la francisation

Le gouvernement nouvellement élu de Doug Ford a présenté vendredi son cabinet ministériel, où plusieurs conservent leurs fonctions du précédent mandat, avec quelques ajouts.

«Face aux importants défis qui nous attendent, dont un contexte économique mondial incertain, l’heure est à l’unité et à la collaboration», a déclaré le premier ministre Ford par voie de communiqué. «Notre gouvernement travaillera sans relâche à la réalisation d’un plan ambitieux axé sur la croissance économique et la construction d’infrastructures et ne ménagera aucun effort pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre historique. Nous sommes tous à pied d’œuvre.»

Le cabinet de 29 ministres regroupe 7 femmes et 23 hommes. Parmi les changements importants, celle qui occupait le poste de solliciteur général, Sylvia Jones accède au ministère de la Santé. Celle qui l’a précédé, Christine Elliott, ne s’était pas représentée aux élections.

Autre changement, Michael Ford, un ancien conseiller municipal de Toronto et le neveu de Doug, fait immédiatement son entrée au cabinet. Il prend les rênes du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme.

Autrement, Peter Bethlenfalvy dirigera à nouveau le ministère des Finances, Caroline Mulroney, le ministère des Transports et celui des Affaires francophones et malgré la controverse, Stephen Lecce est de retour comme ministre de l’Éducation. Durant la campagne électorale, le jeune politicien a dû présenter ses excuses pour avoir participé à une collecte de fonds dans un cadre universitaire, dite «vente aux enchères d'esclaves», il y a 15 ans. Trois candidats noirs du NPD ontarien avaient à l’époque demandé sa démission.